Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе ХК «Динамо-Минск». Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

Кевин Лаланд выступал за «Динамо» с 2011 по 2017 год, лишь на один сезон (2014/2015) отлучаясь в московский ЦСКА.

Прошлый сезон Лаланд практически полностью пропустил из-за травмы, проведя в сумме лишь семь поединков.

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