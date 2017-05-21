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Минское "Динамо" расторгло контракт с Кевином Лаландом

22.05.2017 17:58 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе ХК «Динамо-Минск». Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

Кевин Лаланд выступал за «Динамо» с 2011 по 2017 год, лишь на один сезон (2014/2015) отлучаясь в московский ЦСКА.

Прошлый сезон Лаланд практически полностью пропустил из-за травмы, проведя в сумме лишь семь поединков.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом.

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