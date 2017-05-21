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Минское "Динамо" расторгло контракт с Кевином Лаландом
Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом.
Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе ХК «Динамо-Минск». Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.
Кевин Лаланд выступал за «Динамо» с 2011 по 2017 год, лишь на один сезон (2014/2015) отлучаясь в московский ЦСКА.
Прошлый сезон Лаланд практически полностью пропустил из-за травмы, проведя в сумме лишь семь поединков.
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Минское "Динамо" объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом.
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