На открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки произошел пожар

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС сообщает о пожаре на открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте МЧС.

"В самом начале улицы Славинского - возгорание на открытой площадке. Подразделения МЧС приступили к тушению", - сказано в сообщении.

Позже в МЧС уточнили, что загорелось что-то пластиковое, потому много дыма. На данный момент пожар на площадке у Славинского,1 ликвидирован, пострадавших нет.

Возгорание произошло в ОАО "БелВТИ", занимающееся переработкой отходов электрической и электронной техники.-0-