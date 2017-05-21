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На открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки произошел пожар

22.05.2017 17:07 — Разное | БелТА  
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На открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки произошел пожар

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС сообщает о пожаре на открытой площадке неподалеку от Национальной библиотеки. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте МЧС.

"В самом начале улицы Славинского - возгорание на открытой площадке. Подразделения МЧС приступили к тушению", - сказано в сообщении.

Позже в МЧС уточнили, что загорелось что-то пластиковое, потому много дыма. На данный момент пожар на площадке у Славинского,1 ликвидирован, пострадавших нет.

Возгорание произошло в ОАО "БелВТИ", занимающееся переработкой отходов электрической и электронной техники.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В самом начале улицы Славинского - возгорание на открытой площадке. Подразделения МЧС приступили к тушению", - сказано в сообщении.

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