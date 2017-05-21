Экс-руководитель сельхозпредприятия в Каменецком районе приговорен к 7 годам колонии

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий в Каменецком районе приговорен к семи годам колонии усиленного режима, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор Каменецкого района Олег Леванчук.

Согласно материалам уголовного дела, противоправной деятельностью руководитель хозяйства занимался в период с января по апрель 2013 года. Из корыстной заинтересованности им были заключены договоры на поставку электрооборудования и запасных деталей по заведомо завышенной цене. Согласно товарно-транспортным накладным, частная фирма из Могилева поставила хозяйству материальные ценности на общую сумму свыше Br84,6 тыс., фактическая стоимость которых составляла Br16,9 тыс. Кроме того, руководитель необоснованно уплатил Br26,5 тыс. за обещанную поставку товаров, которые впоследствии были недополучены. За принятие решений в интересах предпринимателей директор получил в качестве вознаграждения телевизор, $1,3 тыс. и пневматический пистолет с пулями и кобурой. Также он просил в последующем передать ему посудомоечную машину, ружье и автомобиль.

Махинация была выявлена сотрудниками УДФР Комитета государственного контроля.

Экс-руководитель признан виновным по ч.2 ст.430 УК (получение взятки, повторно), ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также мужчина лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет. Кроме того, с него взыскан причиненный хозяйству ущерб в сумме Br94,2 тыс.

Экс-директор был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.-0-