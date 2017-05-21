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Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

22.05.2017 19:30 — Разное | Ежедневник  
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Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных лесохозяйственных учреждений.

В ходе предварительного расследования установлено, что 52-летняя жительница г.Березино, являясь бухгалтером производственно-мастерского участка лесхоза, разработала и реализовала преступную схему, в результате чего присвоила вверенные ей денежные средства предприятия в сумме более 63 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Желая скрыть совершенное хищение и образовавшуюся недостачу лесо- и пиломатериалов, бухгалтер предприятия составляла заведомо ложные товарно-транспортные накладные на имя работников лесхоза о якобы приобретенной ими продукции предприятия. Затем на основании фиктивных товарно-транспортных накладных осуществляла удержание денежных средств из заработной платы этих работников.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.4 ст. 211 (присвоение либо растрата) и ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных лесохозяйственных...

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