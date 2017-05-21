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Белорусский гимнаст завоевал серебро на этапе Кубка мира в Хорватии

22.05.2017 19:33 — Разное | Tut.by  
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Белорус Илья Яковлев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке, сообщает официальный сайт Белорусской ассоциации гимнастики.

В квалификации соревнований в опорном прыжке Илья Яковлев занял третье место, а в финале смог улучшить результат - 14,200 балла и итоговая вторая позиция.

Выше расположился лишь Одрис Нин Рейес из Доминиканской Республики.

Для Яковлева серебро в Осиеке – лучший результат в карьере, никогда прежде на пьедестал столь крупных соревнований он не поднимался.

 
 
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Белорус Илья Яковлев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке.

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