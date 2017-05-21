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Гандболисты "Геппингена" выиграли Кубок ЕГФ, "Сен-Рафаэль" Артема Королька - 4-й

22.05.2017 19:51 — Разное | Tut.by  
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Немецкий «Геппинген» в четвертый раз стал обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: eurohandball.com

В первом матче «Финала четырех», проходившего на домашней арене «Геппингена», хозяева одолели другого представителя немецкой бундеслиги «Магдебург» — 33:29.

В другом полуфинале еще один немецкий клуб «Берлин» уверенно переиграл французский «Сен-Рафаэль» — 35:24. Белорусский легионер французского клуба Артем Королек в этой игре мячей не забросил.

А вот в поединке за 3-е место белорус трижды поразил ворота «Магдебурга», но в итоге «Сен-Рафаэль» уступил в серии послематчевых бросков 31:32 (основное время — 27:27).

В финальном матче за главный трофей «Геппинген» взял верх над «Берлином» со счетом 30:22, выиграв Кубок ЕГФ второй раз подряд и четвертый в истории.

Год назад в финале был обыгран французский «Нант» — 32:26.

Решающий этап главного клубного турнира гандболистов Старого Света — Лиги чемпионов пройдет в Кельне на LANXESS Arena, на которой накануне завершился чемпионат мира по хоккею. В полуфиналах чемпионской Лиги 3 июня французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с венгерским «Веспремом», испанская «Барселона» будет соперничать с македонским «Вардаром» из Скопье. Победители полуфинальных встреч 4 июня разыграют главный приз, проигравшие поспорят за бронзу Лиги чемпионов.

 
 
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Немецкий "Геппинген" в четвертый раз стал обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

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