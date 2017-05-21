«Выжить бы…», — говорили ипэшники сегодня на очередном форуме в Минске, который прошел в гостинице «Беларусь». И хотя участников было непривычно мало — около 140 человек из Минска и регионов, но менее эмоциональной встреча не стала. Ипэшники предупреждают: если игнорировать их предложения, то большинство из них закроются через три года.





«У ИП две проблемы — отсутствие торговли и законы»

— То, что так мало людей сегодня приехало, говорит о том, что у ипэшников все тихо и спокойно, — говорит председатель предпринимательского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко и тут же поправляется: — Точнее, ситуация законсервирована. Это наше, белорусское: вот когда клюнет жареный петух, тогда и придут. На ситуацию накладывается экономическое положение в стране и людская апатия.





На форуме предпринимателей присутствовали и представители власти: директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, начальник отдела госнадзора и контроля Госстандарта Игорь Буссель, заместитель начальника отдела совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерий Хомченко, заместитель начальника управления организации торговли и услуг МАРТ Андрей Мешков. Организаторы подчеркнули: представителей МНС на форуме нет, хотя их и звали.

Повестка дня практически не изменилась: ипэшники снова много говорили о президентском указе № 222, по которому они должны обзавестись сопроводительными документами.

— Почему сегодня мы пришли к тому, о чем говорила «Перспектива» еще три года назад? — интересовался Анатолий Шумченко у зала. — Фактически малый бизнес оказался уничтоженным, и шансов на его развития практически не осталось. Может, я сгущаю краски?

— Нет! Выжить бы, — соглашались участники форума.





Согласно опросу, проведенному «Перспективой», у предпринимателей сейчас две проблемы: их волнует отсутствие торговли, а также законы и указы для ипэшников. Чуть менее актуальны вопросы аренды, уплаты взносов в ФСЗН, сертификации, штрафов и проверок.

— Проблемы те же, решений нет, — резюмировал Шумченко.

По результатам опроса, уровень дохода у большинства «существенно снизился», а количество проверок «осталось неизменным». Ипэшники говорят, что если игнорировать их предложения, то большинства ИП (около 86% участников опроса) закроется через три года. По данным опроса, самые активные ИП уедут за пределы страны.

«Мы как Ждун». О чем говорят ипэшники





Некоторые ИП уже уехали работать в другие страны. К примеру, предпринимательница из Речицы Анастасия сравнивала условия работы в Беларуси и России — не в пользу первой.

— У меня три сестры уехали в Россию, и спокойно там работают. Надо, чтобы было как в России: люди платили и спокойно работали, чтобы мы не приходили на рынки и не стояли, как на пороховой бочке, что придет комплексная проверка, — говорит женщина.





Владельцу ОДО «Интерсум» Сергею Сумареву грозили штрафы за торговлю обувью с «превышением допустимого вложения химических волокон в текстильном материале подкладки и вкладной стельке детской обуви более 20%». Поэтому на сегодняшний форум Сергей Сумарев пришел в натуральных валенках. А еще принес с собой плюшевую игрушку «Ждуна», заявив, что тот символизирует всех предпринимателей.

— Я бы еще добавил: Ждун-молчун. Вот он молодец, молчит и ждет, ждет, ждет, — эмоционально описывал ипэшник.





Очень актуальной на форуме оказалась проблема чипирования товаров. Минчанка Ирина, которая торгует норковыми шубами из Греции, подсчитала: чтобы оперативно получить RFID-метку, предпринимателю придется потратить как минимум 12 рабочих дней. Это не только делает ИП немобильными, но и создает ряд сопутствующих проблем:

— Все это время товар лежит на таможенном складе, где нет специальных условий. В июле прошлого года, когда случился ураган, у меня товар лежал на складе. Сорвало крышу, залило шубы. Из аэропорта пришло письмо с ответом: «Извините, аэропорт ответственности не несет». Шубы удалось восстановить, но сам факт!..





Предпринимательница пожаловалась и на таможенные пошлины.

— Я узнавала: у джинсовой куртки с мехом, на подстежке, из кролика закупочная стоимость 90 долларов, а ввозную пошлину со всеми расходами я должна заплатить 60 долларов. Это как? Это ж за что мне ее надо продать? И посмотрите, какая зарплата у наших людей. Кто ж это будет покупать?

В резолюции, которую приняли на форуме, предложения знакомые: ввести патентную систему налогообложения на альтернативной основе, делать отчисления в ФСЗН по принципу «не работаешь — не платишь». ИП хотели бы ограничить свою ответственность за экономические нарушения административным кодексом, не привязывать договоры аренды к иностранной валюте и установить барьер для повышения ставок арендной платы. Предложение запретить изъятие и конфискацию товаров предприниматели встретили аплодисментами.

Минэкономики: «ИП окажутся не готовы к процессам, которые скоро нельзя будет не замечать»





По данным «Перспективы», с февраля 2015 по сентябрь прошлого года предпринимателей в Беларуси стало на 8% меньше — это порядка 9 тысяч человек. В организации подсчитали, что потери бюджета от сокращения ИП розничной торговли составляют порядка 18 миллионов долларов.

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц отметил, что при этом количество наемных лиц у ИП увеличилось — более чем на 30 тысяч человек. Правда, со снижением покупательской способности объемы продаж все равно упали. В целом результатами форума представитель Минэкономики остался доволен:

— Если раньше на форуме шел уклон на применение 222-го указа и само мероприятие носило более эмоциональный характер, то сейчас подняли прикладные вопросы. Может быть, роль сыграло то, что людей пришло меньше, чем обычно. Приехали те, кто хотел описать проблемы, — сказал Петр Арушаньянц.

Актуальными вопросами, которые будут обсуждать и на рабочей группе по проблемам ИП на площадке при Минэкономике, Петр Арушаньянц назвал в первую очередь чипирование товаров и арендную плату.

— Если с госрынками ситуация более-менее урегулирована, то с частными рынками вопросы возникают. Нужно помочь выработать порядок взаимодействия между арендодателями и предпринимателями. Думаю, важно активизировать работу советов рынков, которые были созданы несколько лет назад. Многие вопросы, которые были подняты на форуме, могли бы решиться в рамках советов, — считает представитель Минэкономики.

А то, что многие ИП намерены зарыться в течение трех лет, если ситуация не изменится, Петр Арушаньянц прокомментировал так:

— Сейчас в мире происходит много процессов, которые на форуме даже не обсуждаются. Не рассматриваются вопросы глобализации экономики, не говорится о цифровой трансформации экономики. К сожалению, этот сектор — индивидуальные предприниматели, торгующие на рынке — окажутся неподготовленными к тем процессам, которые скоро нельзя будет не замечать.



