В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по цифровой трансформации экономики





Распоряжением премьер-министра от 19 мая 2017 года № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и коммуникаций, руководителями межведомственной рабочей группы являются первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевски и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, а заместителем руководителя межведомственной рабочей группы - первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, Национального банка, а также ассоциации ”Конфедерация Цифрового Бизнеса“, ГП ”Центр систем идентификации“ и ГУ ”Администрация Парка высоких технологий“.

Межведомственной рабочей группе поручено рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики; функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза; архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.

Межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.

Межведомственной рабочей группе необходимо до 1 января 2018 года обеспечить разработку проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.

Для информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности межведомственной рабочей группы ее руководителем могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей государственных органов, научных организаций, субъектов хозяйствования (с их согласия).