|
В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по цифровой трансформации экономики
22.05.2017 20:31 — Разное | Ежедневник
Распоряжением премьер-министра от 19 мая 2017 года № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.
Как сообщила пресс-служба Министерства связи и коммуникаций, руководителями межведомственной рабочей группы являются первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевски и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, а заместителем руководителя межведомственной рабочей группы - первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.
В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, Национального банка, а также ассоциации ”Конфедерация Цифрового Бизнеса“, ГП ”Центр систем идентификации“ и ГУ ”Администрация Парка высоких технологий“.
Межведомственной рабочей группе поручено рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики; функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза; архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.
Межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
Межведомственной рабочей группе необходимо до 1 января 2018 года обеспечить разработку проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.
Для информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности межведомственной рабочей группы ее руководителем могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей государственных органов, научных организаций, субъектов хозяйствования (с их согласия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распоряжением премьер-министра от 19 мая 2017 года № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.
|
Архив (Разное)
Комментарии