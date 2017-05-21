Сверхточная винтовка для спецназа и кортик, как у Лукашенко. Чем удивила выставка MILEX-2017

На выходных в Минске прошла выставка MILEX-2017, где показали самые современные образцы оружия от белорусских и иностранных производителей. 42.TUT.BY выбрал 7 самых интересных стендов и выяснил, чем китайский ЗРК лучше российского, кто делает кортики для президента и военных и чем опасен новейший белорусский беспилотник.





Летающий реактивный огнемет

Белорусское «КБ ИНДЕЛА» разработало боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет «INDELA — I.N.SKY» модификации BUR. Новинка чем-то напоминает голливудских роботов-убийц из «Терминатора»: выглядит также устрашающе и очень опасна. Еще бы, ведь специалисты КБ вооружили свой дрон 90-мм термобарическими реактивными снарядами. Такие же используются в реактивном пехотном огнемете РПО «Шмель-М».



I.N.SKY / BUR

По мощности каждый из них равен 152-мм артиллерийскому осколочно-фугасному снаряду. Термобарический боеприпас уничтожает все живое в здании на площади 80 метров кубических. Если накроет на открытом пространстве, то зона поражения — 50 квадратных метров.



Реактивный снаряд легко справляется с легкобронированной техникой, зданиями из кирпича или бетона.

От дрона невозможно укрыться за баррикадами, в верхних этажах зданий или используя особенности ландшафта. Он хорошо «видит» в темноте и может летать в поисках целей до пяти часов.

Убежать от I.N.SKY / BUR тоже не получится, летает дрон со скоростью 70 км/ч. А еще он не промахивается, в этом роботу помогают лазерный дальномер, баллистический калькулятор и тепловизионный прицел. Все, что видит беспилотник благодаря цветной камере, передается на монитор оператора. Летать беспилотник может даже в сильные морозы — до -35 градусов, хотя жара ему тоже не страшна, до +55 I.N.SKY / BUR сохраняет полную работоспособность.

Что выбирают белорусские снайперы?

На стенде компании ORSIS впервые был представлен полуавтоматический карабин К151, который представляет собой гибрид автомата Калашникова и американской М16.



ORSIS К151.

По словам представителя компании, у знаменитого советского автомата был позаимствован ударно-спусковой механизм и затвор. От американской винтовки был взят способ разборки и некоторые детали в конструкции. Карабин комплектуется сошками, регулируемым телескопическим прикладом, дульным-тормозом компенсатором, оптикой.

Оружие на стенде было представлено в калибре .308 Win, в дальнейшем планируется выпускать его под меньший .223-й калибр.



ORSIS Т-5000М.

Привезли российские оружейники с собой и армейский вариант винтовки ORSIS Т-5000М армейской модификации под мощный патрон .338 Lapua Mag. (8,6×70 мм). В таком варианте оружие обеспечивает точное поражение целей на дистанции до 1,5 км.

Китайская команда, используя винтовки ORSIS T-5000, выиграла все пять золотых медалей на 14-м Кубке мира среди полицейских и военных снайперов, который проходил в Будапеште в 2015 году.

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Эта винтовка принята на вооружение силовых ведомств многих стран мира. Есть она и у белорусских спецназовцев. Начальная стоимость такой винтовки — от 6,8 тысяч долларов, и она может увеличиваться за счет комплектации и исполнения оружия.

Когда китайский ЗРК лучше российского

Китайская аэрокосмическая торговая компания «Великий поход» привезла на выставку ряд образцов современного вооружения: от зенитных ракетных комплексов до беспилотников. Джа Джон Чао, вице-президент компании, отметил, что заинтересован в сотрудничестве с белорусскими предприятиями и кооперации с ними.





Одной из представленных систем вооружения на выставке стала зенитно-ракетный комплекс LY-80. По назначению — это аналог российского ЗРК «Бук».

Новый вариант отличается увеличенной до 50 км дальностью перехвата воздушных целей и небольшим временем реагирования — всего 12 секунд.



Зенитные комплексы LY-80 и FB-10

Как отметил один и специалистов стенда, китайская система дешевле и эффективнее российской. В этом году 12 марта LY-80 была официально принята на вооружение армии Исламской Республики Пакистан.

Заслуживает внимания и китайская одноступенчатая ракета класса «земля-земля» M20. Она может нести несколько боеголовок, способных маневрировать в нижних слоях атмосферы с высокой скоростью, что существенно затрудняет их перехват. Вес одной боеголовки составляет 400 кг. Дальность пуска ракеты — до 280 км.

Противотанковый «Богомол»

Охота за танками всегда была смертельно опасным занятием, так почему бы не доверить ее умным машинам? В компании «Белспецвнештехника» главным конструктором Андреем Анисимовым был создан самоходный противотанковый роботизированный комплекс «Богомол».





Робот вооружается четырьмя противотанковыми ракетами, тип которых может выбирать сам заказчик. Предусмотрена установка от самых современных ракет до таких «раритетов», как ракеты ПТРК «Конкрус» с проводной системой управления.

Прицельная станция «Богомола» позволяет поражать цели в любую погоду и время суток. Для движения оператор «Богомола» использует камеры в передней части машины с углом обзора в 140 градусов. Если роботу предстоит действовать в условиях городской застройки, то возможна установка камер с круговым обзором 360 градусов.

Робот снабжен гибридной силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя, генератора и аккумуляторов. «Богомол» двигается со скоростью до 10 км/ч. Пока он добирается до позиции, то выдает свое положение звуком мотора и тепловым следом. Но как только позиция занята, робот переходит в боевой режим и питается только от аккумуляторов, становясь бесшумным и незаметным.





Засечь притаившегося «Богомола» почти невозможно уже с километра, а с пяти, небольшой робот и вовсе почти невидим.

Робот может самостоятельно следить за местностью, определять тип целей, брать на сопровождения и докладывать об этом оператору. Как рассказал Андрей Анисимов, команду на стрельбу может отдать только оператор, других вариантов не предусматривается.

Кстати, на «Богомоле» стоит та же прицельная система, что и на ЗРК «Оса», поэтому, если наземные цели он обнаруживает на дальности до 5 км, то воздушные может заметить и на дистанции в четыре-пять раз большей.

Робот защищен комбинированной броней из стали и кевлара, способной противостоять пулям калибра 7,62 мм на дистанции от 300 метров. А большего и не требуется, Андрей Анисимов подчеркнул, что главная задача «Богомола» — не быть обнаруженным.

Робот управляется дистанционно, в случае, если сигнал будет заглушен, то «Богомол» покинет боевую позицию и вернется назаданную оператором заранее точку отхода. Кроме танков, робот способен бороться с зависшими вертолетами.

Противотанковый комплекс на солнечных батарейках

Интересную экспозицию представило и ЗАО «Цнип». Вживую можно было увидеть «умный» прицельный комплекс «Овод-Р» для легендарного советского гранатомета РПГ-7.



«Овод-Р»

Главный элемент «Овода-Р» — прицел ПД-7, оснащенный встроенным лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, а также датчиками температуры, атмосферного давления и ветра. С таким прицелом придется сильно постараться, чтобы не попасть по танку.





Заслуживает внимания и ПТРК «Шершень», который специалисты предприятия установили на пикап Land Cruiser 70, снабдив его солнечными батареями. Как пояснили специалисты предприятия, батареи позволяют зарядить аккумуляторы для ПТРК за несколько часов, и это необходимо, если действовать автономно вдалеке от развитой инфраструктуры.





Рядом стояло несколько образцов новейших бронеавтомобилей МЗКТ 490 100 (V-1) с разными вариантами оснащения. Например, разведывательный вариант комплектовался тактическим беспилотником «Беркут» и дистанционно управляемым огневым модулем «Адунок» с 12,7 мм пулеметом и автоматическим гранатометом АГС-17.

Широкой публике показали и новейшую отечественную РСЗО «Полонез». Белорусские специалисты разработали новый вариант этой системы под индексом B-300 с увеличенной дальностью стрельбы.



«Полонез»

Дальность поражения целей в новой модификации составит до 300 км (вместо прежних 200 км). На то, чтобы развернуться для ракетного удара, установке потребуются считаные минуты, равно как и для ухода с позиции. Испытания должны пройти до конца этого года.

В будущем степень локализации производства «Полонеза» планируется довести до 85%.





Кортик, как у президента

Наградному оружию тоже нашлось место на выставке. На стенде Златоустовского завода оружейных специализированных сталей было много красивых образцов, инкрустированных драгоценными камнями, золотом и серебром.





На витрине лежал и кортик, похожий на тот, что был подарен Александру Лукашенко в 2014 году. Цена кортика президента неизвестна. Тот, что был на стенде, стоит от 50 тыс. российских рублей (около 875 долларов).

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