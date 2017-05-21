Школьник из Слуцка получил диплом на конкурсе Intel

Проект «AirPhone — смартфон нового поколения» учащегося 11-го класса средней школы № 11 Слуцка Владислава Гадалова отмечен дипломом III степени на международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017), который прошел в Лос-Анджелесе (США). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном институте развития образования.





По результатам конкурса проект учащегося из Слуцка также завоевал специальный приз от американской транснациональной компании Oracle, которая является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире и крупным поставщиком серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений).

Право представлять Беларусь на международном конкурсе Intel ISEF Владислав Гадалов завоевал по результатам национального отбора (Belarus Science and Engineering Fair), где он стал одним из победителей. Свою работу он готовил под руководством учителя информатики средней школы № 11 Слуцка Владимира Жука. В этом году в Лос-Анджелесе также презентовала свой проект «Золотарник как перспективное сырье для национальной фармакологии и энергетики» учащаяся 10-го класса гимназии № 1 Жодино Александра Коховец, которая также была победительницей BelSEF.

Команда юных ученых из Беларуси представила свои работы на Intel ISEF в пятый раз. С 2013 года белорусы на этом престижном международном конкурсе получают специальные призы и дипломы от американских компаний, фондов и жюри. Участниками конкурса 2017 года были 1,7 тыс. одаренных детей из 78 стран мира, которые демонстрировали свои исследования.

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