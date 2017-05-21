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Бывший кандидат на пост рулевого сборной Беларуси будет тренировать "Терек"

22.05.2017 21:34 — Разное | Tut.by  
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Бывший кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси 51-летний Олег Кононов будет работать с грозненским «Тереком». Об этом в своем инстаграме сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров.


Фото: instagram.com/kadyrov95

Президент Чечни Рамзан Кадыров поставил перед Кононовым задачу пробиться в еврокубки. В этом сезоне «Терек» занял 5-е место в российской премьер-лиге, и от Лиги Европы команду отделил всего 1 балл.

На посту главного тренера «Терека» Олег Кононов сменит авторитетного таджикского наставника с российским гражданством 52-летнего Рашида Рахимова, трудившегося с командой на протяжении трех сезонов.

 

Дорогие друзья! В нашем футбольном Клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. «Терек» завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером «Терека», добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Футбол

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov95) Май 22 2017 в 9:12 PDT

Минувшей зимой Олег Кононов являлся одним из претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси, однако в середине февраля признался, что больше не претендует на эту должность, хотя незадолго до отказа был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

— Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе, — объяснял тогда Кононов самоотвод.


Олег Кононов. Фото: rfpl.org

Олег Кононов руководил «Краснодаром» с 11 августа 2013 года до 13 сентября 2016-го. Под его началом команда дошла до финала Кубка России-2013/2014, завоевала бронзу чемпионата России-2014/2015, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы и однажды, в сезоне-2015/2016, пробилась в стадию 1/16 финала этого турнира. Всего с Олегом Кононовым у руля «горожане» сыграли 131 официальный матч, в которых одержали 72 победы (55% от общего числа игр), 31 раз сыграли вничью и 28 раз проиграли.

Уроженец Курска Олег Кононов большую часть игровой футбольной карьеры провел в белорусских клубах, в Беларуси же начал и свой тренерский путь, работая в минских «Торпедо» (2000−2002) и «Локомотиве» (2003). Затем трудился в украинском «Металлурге» из Запорожья (2004), молдавском «Шерифе» (2005−2008), украинских «Карпатах» из Львова (2008−2011) и «Севастополе» (2012−2013). 11 августа 2013 года Олег Кононов занял пост старшего тренера российского «Краснодара», подписав с клубом трехлетнее соглашение. А в середине ноября получил российское гражданство, чтобы избавить клуб от необходимости уплаты 5 миллионов российских рублей в качестве налога за иностранного главного тренера. После получения гражданства России Кононов был назначен главным тренером.

 
 
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Бывший кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси 51-летний Олег Кононов будет работать с грозненским "Тереком".

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