22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Модернизация котельного оборудования в ОАО "Гомельстройматериалы" позволит сэкономить 2 тыс. т условного топлива в год. Это предусмотрено программой по снижению энергозатрат на предприятии, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

Проект, инициатором разработки которого выступил комитет по архитектуре и строительству, подготовлен при поддержке специалистов Белорусского национального технического университета совместно с энергетической службой ОАО "Гомельстройматериалы". Стоимость проекта составляет около Br5 млн.

По словам Андрея Барановского, при модернизации котельного оборудования на предприятии заменят действующие котлы на современные парогенераторы мощностью 7250 кг/ч каждый.

"ОАО "Гомельстройматериалы" использует пар при производстве силикатных блоков и камня, другой продукции. При этом требуется постоянно держать котлы в горячем режиме - вне зависимости от интенсивности производственного процесса. А парогенераторы можно запускать с учетом текущих потребностей производства", - пояснить Андрей Барановский.

Экономия природного газа после внедрения нового оборудования достигнет порядка 2 тыс. т условного топлива в год. Срок окупаемости - два-три года. Реализация проекта позволит ОАО "Гомельстройматериалы" снизить затраты и, соответственно, себестоимость продукции, отметил председатель комитета по архитектуре и строительству.

ОАО "Гомельстройматериалы" является крупным производителем строительных материалов, в том числе плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты на основе базальтового волокна, силикатных блоков, камня, кирпича, стеновых блоков из ячеистых бетонов.-0-