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Известный американский мотогонщик Ники Хэйден скончался после ДТП в возрасте 35 лет
Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден умер из-за травм, полученных в ДТП. Об этом сообщает телеканал
Американец 17 мая попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини. 35-летний спортсмен был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже он был введен в искусственную кому.
Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 год. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike, в текущем сезоне он занимал 13-е место.
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Американец 17 мая попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини.
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