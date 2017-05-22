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Известный американский мотогонщик Ники Хэйден скончался после ДТП в возрасте 35 лет

22.05.2017 22:50 — Разное | Tut.by  
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Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден умер из-за травм, полученных в ДТП. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.


Ники Хэйден. Фото: Reuters

Американец 17 мая попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини. 35-летний спортсмен был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже он был введен в искусственную кому.

Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 год. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike, в текущем сезоне он занимал 13-е место.

 
 
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Американец 17 мая попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини.

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