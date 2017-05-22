ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские дзюдоисты завоевали две награды на турнире Большого шлема в Екатеринбурге

22.05.2017 22:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские дзюдоисты завоевали две бронзы на турнире серии Большого шлема в российском Екатеринбурге.


Белорус Дмитрий Миньков (третий слева) в компании медалистов в категории до 66 кг. Фото: ijf.org

В категории до 66 кг 20-летний Дмитрий Миньков в поединке за бронзу иппоном взял верх над представителем Монголии Алтансухом Довдоном.

В женских соревнованиях Марина Слуцкая завоевала бронзу в категории свыше 78 кг, в медальной схватке одолев Ларису Черич из Боснии и Герцеговины.


Марина Слуцкая (крайняя справа) в компании медалисток в категории свыше 78 кг — Жасмин Келбс (Германия), Сары Асахины (Япония) и Каролин Вайсс (Германия). Фото: ijf.org

Удачное выступление на турнире в Екатеринбурге, а также победы на недавнем чемпионате Европы и престижных турнирах в Тбилиси и Праге позволили Марине Слуцкой возглавить мировой рейтинг в своей весовой категории.

В мужских соревнованиях в категории свыше 100 кг белорус Владислав Терпицкий проиграл в схватке за бронзу россиянину Андрею Волкову и занял 5-е место.

В женских состязаниях белоруска Дарья Скрыпник заняла 7-е место в категории до 52 кг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские дзюдоисты завоевали две бронзы на турнире серии Большого шлема в российском Екатеринбурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Гомельстройматериалы" проведут модернизацию котельного оборудования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика