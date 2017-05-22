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Белорусские дзюдоисты завоевали две награды на турнире Большого шлема в Екатеринбурге
Белорусские дзюдоисты завоевали две бронзы на турнире серии Большого шлема в российском Екатеринбурге.
В категории до 66 кг 20-летний Дмитрий Миньков в поединке за бронзу иппоном взял верх над представителем Монголии Алтансухом Довдоном.
В женских соревнованиях Марина Слуцкая завоевала бронзу в категории свыше 78 кг, в медальной схватке одолев Ларису Черич из Боснии и Герцеговины.
Удачное выступление на турнире в Екатеринбурге, а также победы на недавнем чемпионате Европы и престижных турнирах в Тбилиси и Праге позволили Марине Слуцкой
В мужских соревнованиях в категории свыше 100 кг белорус Владислав Терпицкий проиграл в схватке за бронзу россиянину Андрею Волкову и занял 5-е место.
В женских состязаниях белоруска Дарья Скрыпник заняла 7-е место в категории до 52 кг.
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Белорусские дзюдоисты завоевали две бронзы на турнире серии Большого шлема в российском Екатеринбурге.
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