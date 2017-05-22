Белорусские дзюдоисты завоевали две награды на турнире Большого шлема в Екатеринбурге

Белорусские дзюдоисты завоевали две бронзы на турнире серии Большого шлема в российском Екатеринбурге.



Белорус Дмитрий Миньков (третий слева) в компании медалистов в категории до 66 кг. Фото: ijf.org

В категории до 66 кг 20-летний Дмитрий Миньков в поединке за бронзу иппоном взял верх над представителем Монголии Алтансухом Довдоном.

В женских соревнованиях Марина Слуцкая завоевала бронзу в категории свыше 78 кг, в медальной схватке одолев Ларису Черич из Боснии и Герцеговины.



Марина Слуцкая (крайняя справа) в компании медалисток в категории свыше 78 кг — Жасмин Келбс (Германия), Сары Асахины (Япония) и Каролин Вайсс (Германия). Фото: ijf.org

Удачное выступление на турнире в Екатеринбурге, а также победы на недавнем чемпионате Европы и престижных турнирах в Тбилиси и Праге позволили Марине Слуцкой возглавить мировой рейтинг в своей весовой категории.

В мужских соревнованиях в категории свыше 100 кг белорус Владислав Терпицкий проиграл в схватке за бронзу россиянину Андрею Волкову и занял 5-е место.

В женских состязаниях белоруска Дарья Скрыпник заняла 7-е место в категории до 52 кг.