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Россия отзывает претензии к ряду белорусских предприятий

22.05.2017 23:41 — Разное | БДГ  
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Российская сторона после переговоров с белорусскими коллегами открыла свой рынок для нескольких предприятий Беларуси.

Как рассказал министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24», стороны обсудили претензии и запреты, и приняли решение о снятии запрета на поставки с ряда предприятий.

«Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные походы и взаимные претензии. Тем не менее, мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию», - заявил Ткачев.

При этом российская сторона в очередной раз настояла на ужесточении контроля за качеством со стороны белорусских проверяющих органов и самих предприятий, а также анонсировала новый приезд инспекторов Россельхознадзора на заводы, с которых не были сняты ограничения.

Кроме того, стороны продолжат обсуждать судьбу предприятий, оставшихся под эмбарго, через 7-10 дней. 

Напомним, что 22 мая министр сельского хозяйства Беларуси отправился в Москву на переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. темой переговоров стало снятие запрета на поставки в РФ продукции некоторых производителей. 19 мая Россельхознадзор временно ограничил поставки в Россию ряд молочных продуктов с нескольких предприятий Беларуси.

До сегодняшних переговоров российская сторона не пускала на свой рынок продукцию 12 молокозаводов и 7 мясокомбинатов Беларуси.

 
 
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Российская сторона после переговоров с белорусскими коллегами открыла свой рынок для нескольких предприятий Беларуси.

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