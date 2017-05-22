Пенсионерка набросилась с кулаками на автомобиль в Серебрянке

Видеоролик был опубликован 19 мая на видеохостинге YouTube. Кадры, записанные регистратором, свидетельствуют, что пожилая женщина, мешавшая автомобилю проехать по двору, подошла к остановившейся машине и стала стучать кулаком по капоту.

Женщина обвинила водителя в том, что он ее сбил, однако тот попытался возразить, упрекнув свою оппонентку в неадекватности, на что она подошла к водительской двери, и с той стороны уже были слышны звуки стуков по металлу, сопровождаемые женскими криками "Милиция!"

Потом пенсионерка как ни в чем не бывало вернулась на тротуар и пошла вперед, однако, заметив, что машина начала двигаться вслед за ней по дороге, начала бросать в нее камни.

Водитель в свою очередь позвонил в милицию и сообщил об инциденте.