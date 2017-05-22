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Пенсионерка набросилась с кулаками на автомобиль в Серебрянке
22.05.2017 22:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоролик был опубликован 19 мая на видеохостинге YouTube. Кадры, записанные регистратором, свидетельствуют, что пожилая женщина, мешавшая автомобилю проехать по двору, подошла к остановившейся машине и стала стучать кулаком по капоту.
Женщина обвинила водителя в том, что он ее сбил, однако тот попытался возразить, упрекнув свою оппонентку в неадекватности, на что она подошла к водительской двери, и с той стороны уже были слышны звуки стуков по металлу, сопровождаемые женскими криками "Милиция!"
Потом пенсионерка как ни в чем не бывало вернулась на тротуар и пошла вперед, однако, заметив, что машина начала двигаться вслед за ней по дороге, начала бросать в нее камни.
Водитель в свою очередь позвонил в милицию и сообщил об инциденте.
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Пожилая женщина стала инициатором конфликта в одном из спальных районов белорусской столицы. Смотрите кадры видеорегистратора, на которых запечатлены...
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