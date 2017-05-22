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Военный эксперт о новых поставках в страны ОДКБ

22.05.2017 21:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Российская Федерация планирует поставки новых систем вооружения в страны ОДКБ в этом году, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Известный военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал радио Sputnik Беларусь, о каком именно оружии идет речь.

"По-видимому, это современные системы противовоздушной обороны, авиационная техника и боевые бронированные машины. Парк военной техники, который достался участникам ОДКБ с советских времен, в значительной степени устарел, нуждается в модернизации и ремонте, а кое-где нуждается в поставках совершенно нового вооружения", — считает Ходаренок.

По мнению эксперта, ажиотаж, который разогревается некоторыми СМИ вокруг этих событий, нельзя рассматривать как нечто оправданное, как военно-техническое сотрудничество с "чистого листа", ведь ранее такие поставки уже осуществлялись.

"Реализация подобного плана возможна, но, по моему мнению, достаточно отрицательна, ибо то, что поставляется бесплатно, как правило, не ценится, и ничего хорошего из этого не получится", — ответил эксперт на вопрос, насколько план бесплатного предоставления странам ОДКБ вооружений "быстрого реагирования" может быть реализуем в ближайшее время.

Комментарии Михаила Ходаренка слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал возможные поставки систем противовоздушной обороны и других вооружений в страны ОДКБ.

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