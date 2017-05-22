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Лукашенко о Шапиро: мы ему в нагрузку дадим государственное поручение

22.05.2017 21:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минувшую субботу Семен Шапиро возглавил Федерацию хоккея Беларуси вместо ушедшего в отставку Игоря Рачковского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на плодотворную деятельность Шапиро в качестве руководителя Федерации хоккея Беларуси. Его опыт как руководителя должен быть использован для развития отрасли, считает глава государства.

"Ему с первых дней надо начинать работать, очень большую работу придется провести, в нагрузку ему вырежем блок для контроля", — сказал белорусский лидер.

Аудиоверсию слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Глава государства высказал надежду на позитивное применение опыта Семена Шапиро в качестве руководителя Федерации хоккея нашей страны.

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