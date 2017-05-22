|
Лукашенко о Шапиро: мы ему в нагрузку дадим государственное поручение
22.05.2017 21:39 — Разное | Sputnik Беларусь
В минувшую субботу Семен Шапиро
Президент Беларуси Александр Лукашенко
"Ему с первых дней надо начинать работать, очень большую работу придется провести, в нагрузку ему вырежем блок для контроля", — сказал белорусский лидер.
Аудиоверсию слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства высказал надежду на позитивное применение опыта Семена Шапиро в качестве руководителя Федерации хоккея нашей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии