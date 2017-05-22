ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ опубликовала видео погони за мотоциклистом в Бресте

22.05.2017 21:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел в Бресте в минувшее воскресенье. Автомобиль ГАИ, осуществлявший патрулирование, заметил ехавший по улице Журавецкой мотоцикл, водитель и пассажир которого были без шлемов.

ГАИ опубликовала видео погони за мотоциклистом в Бресте
© Фото: Днепровец
Байкер погиб в Речице, врезавшись в Peugeot 307

Включив "мигалки", экипаж развернулся и последовал за нарушителем. Мотоциклист пытался скрыться, его пассажир спрыгнул с мотоцикла на улице Виноградной, а затем водитель и сам бросил свой байк, в это время его и догнали инспекторы.

По информации ГАИ, 24-летний водитель, житель Бреста, был трезв и имел водительские права на управление мотоциклом. В отношении него составлены два административных протокола и назначено лишение прав сроком на один год и штраф в 10 базовых.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестчанин за рулем мотоцикла пытался скрыться от ГАИ, однако экипаж все же смог задержать нарушителя. Смотрите кадры погони, попавшие в объектив...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сверхточная винтовка для спецназа и кортик, как у Лукашенко. Чем удивила выставка MILEX-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика