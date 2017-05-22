ГАИ опубликовала видео погони за мотоциклистом в Бресте

Инцидент произошел в Бресте в минувшее воскресенье. Автомобиль ГАИ, осуществлявший патрулирование, заметил ехавший по улице Журавецкой мотоцикл, водитель и пассажир которого были без шлемов.

Включив "мигалки", экипаж развернулся и последовал за нарушителем. Мотоциклист пытался скрыться, его пассажир спрыгнул с мотоцикла на улице Виноградной, а затем водитель и сам бросил свой байк, в это время его и догнали инспекторы.

По информации ГАИ, 24-летний водитель, житель Бреста, был трезв и имел водительские права на управление мотоциклом. В отношении него составлены два административных протокола и назначено лишение прав сроком на один год и штраф в 10 базовых.