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ГАИ опубликовала видео погони за мотоциклистом в Бресте
22.05.2017 21:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в Бресте в минувшее воскресенье. Автомобиль ГАИ, осуществлявший патрулирование, заметил ехавший по улице Журавецкой мотоцикл, водитель и пассажир которого были без шлемов.
Включив "мигалки", экипаж развернулся и последовал за нарушителем. Мотоциклист пытался скрыться, его пассажир спрыгнул с мотоцикла на улице Виноградной, а затем водитель и сам бросил свой байк, в это время его и догнали инспекторы.
По информации ГАИ, 24-летний водитель, житель Бреста, был трезв и имел водительские права на управление мотоциклом. В отношении него составлены два административных протокола и назначено лишение прав сроком на один год и штраф в 10 базовых.
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Брестчанин за рулем мотоцикла пытался скрыться от ГАИ, однако экипаж все же смог задержать нарушителя. Смотрите кадры погони, попавшие в объектив...
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