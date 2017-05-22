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Стали известны соперники сборной Беларуси на ЧМ по хоккею-2018

23.05.2017 00:46 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация хоккея обнародовала составы групп следующего чемпионата мира, который пройдет в Дании.


Фото: Reuters

Беларусь сыграет в группе «А» против Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии. По сравнению с первоначальным вариантом в нашей группе произошло одно изменение: вместо хозяев первенств датчан соперником белорусов будет Франция. Это связано с тем, что датчане и шведы не могут быть в одной группе.

В группу «В» попали Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея.

В плей-офф пройдут по четыре лучших команд. Сборные, занявшие последние места, вылетят в первый дивизион.

 
 
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Международная федерация хоккея обнародовала составы групп следующего чемпионата мира, который пройдет в Дании.

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