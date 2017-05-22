Сделано в Беларуси. Фармацевтика и медицина: блиц-криг над импортом и миллиард на лекарства



livegomel.by

Как было выполнено задание президента о 50%-м наполнении аптек отечественными лекарствами и кто поделил миллиардный рынок. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют заключительную часть истории фармацевтики и медицины.

На низком старте

В отличие от России, Украины и Латвии, в которых в советские времена были размещены крупные фармацевтические производства, Беларуси в наследство от СССР достался относительно небольшие заводы в Минске и Борисове. Собственная фармацевтическая отрасль создавалась уже в рамках независимой страны.

В первой половине 1990-х годов в этом процессе попытался принять активное участие частный капитал. Но социальная нагрузка фармацевтики и медицины предопределила доминирование в этих отраслях построенного за 1990-2000-е годы в Беларуси социально ориентированного государства. Под его контролем с самого обретения Беларусью независимости находятся крупнейшие производители лекарственных средств и крупнейшая розничная сеть. На рынке платных медицинских услуг частный бизнес заметно представлен только в нескольких нишах (офтальмология, стоматология и др.), которые ему на откуп оставила государственная система здравоохранения.

С конца 2000-х годов участие частного бизнеса в отраслях начинает стремительно расти. Это стало как реакцией частного бизнеса на растущий спрос, так и следствием развития технологий и масштабирования белорусского рынка. В 2010-х годах его объем, наконец, преодолел 1 млрд долларов. Вкупе с возможностями работы на рынке ЕАЭС это подстегнуло интерес иностранных инвесторов. В первой половине 2010-х годов в производственный сектор инвестировали болгарские, литовские, российские, индийские компании. Число проектов, объемы инвестиций позволяют говорить о превращении фармацевтики в одного из драйверов роста белорусской экономики.

2009

Импортозамещающая программа

По итогам 2008 года объем фармацевтического рынка впервые превышает полмиллиарда долларов (597,3 млн. долларов).

Импортная составляющая в этой сумме составляет 80%, и власти начинают кампанию по увеличению доли отечественных продуктов. Утверждается госпрограмма по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств.

Выполнение ее положений, которые акцентированы на максимальную локализацию производства субстанций и лекарств на территории Беларуси, рассчитано до 2020 года. В ходе ее реализации планируется создать 12 новых производств, разработать и организовать промышленный выпуск 36 фармсубстанций, 110 лекарственных средств (в том числе, 53 оригинальных), 20 фитопрепаратов и биокорректоров, 33 новых набора и реагента для клинико-лабораторной диагностики болезней. Главными заказчиками становятся концерн «Белбиофарм» и Минздрав, заказчиком-координатором – Национальная академия наук Беларуси.

Выполнение программы ведется по пяти направлениям, включая организацию выпуска фармсубстанций и готовых лекарственных средств, диагностикумов, фитопрепаратов, развитие нормативной правовой базы и подготовку кадров для химико-фармацевтической промышленности.

2010

Пятидесятипроцентное задание Лукашенко

В этом году Александр Лукашенко ставит перед фармацевтами задачу довести через пять лет долю реализации отечественных препаратов на внутреннем рынке в стоимостном выражении до 50%.





фото: polytika.ru

Цель становится главным драйвером развития рынка, на котором, с одной стороны, появляется больше лекарств отечественных производителей, с другой, административными мерами ограничиваются объемы импорта. Особенно активно они применяются в последний год, отведенный для реализации поручения президента. Достоянием общественности становится приказ Минздрава №196 «О продвижении отечественных лекарственных средств в организациях здравоохранения», изданный 3 марта 2015 года. Им вводится тотальный контроль над врачами и аптеками, которые выписывают и отпускают лекарства.

По итогам 2015 года Минздрав отрапортует о выполнении поручения, хотя еще в 2014 году доля отечественных лекарств на внутреннем рынке составляла 29%.

Российские деньги для «Доминантафарма»

Совершается крупнейшая сделка на фармацевтическом рынке страны.





Леонид Конобеев, фото: nsk.dk.ru

Один из крупнейших российских фармдистрибуторов «Катрен» (владельцы - Леонид Конобеев и Владимир Спиридонов) выкупает за 8 млн долларов контрольную долю (51%) в компании «Доминантафарм». На тот момент «Доминантафарм» занимает самую большую долю на оптовом рынке Беларуси – по разным оценкам от 7,5% до 10%.

Компания «Доминантафарм» образована в 2004 году в Минске на остатках компании «Альфамед» семьи Павловых. «Доминантафарм» возглавляет Феликс Кожемский, ставший инициатором привлечения стратегического инвестора.





фото: yandex.ru

В 2014 году «Катрен» доведет свою долю в белорусской дочке до 95%, но к этому времени «Доминантафарм» выпадает из первой десятки белорусских фармдистрибуторов.

Фармацевтическая часть «Трайпла»

Самым последним из топ-6 крупнейших частных производителей лекарств начнет свою деятельность в Беларуси компания «Трайплфарм».

Она создается в 2008 году в структуре самого крупного частного холдинга страны «Трайпл» и в 2010 году начинает производство в новой фармацевтической столице Беларуси – Логойске. Специализацией «Трайплфарма» становятся антибиотики.

2011

Ликвидация «Белбиофарма»

В этом году завершается начатая в 2005 году процедура ликвидации концерна «Белбиофарм».

В целях «совершенствовании системы государственного управления фармацевтической промышленностью в Республике Беларусь» предприятия бывшего концерна входят в Департамент фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Беларуси. Непрофильные заводы (например, по выпуску спирта) отойдут другим ведомствам.

2012

Первый аптечный холдинг

Регистрируется первый аптечный холдинг. На базе компаний, подконтрольных Леониду Томчину, создается «Аптека групп».

Холдинг работает во всех регионах Беларуси. Больше всего аптек у него в Минске и Минской области («Фарммаркет-плюс», «Доктор Время», «Геофарм») и на родной Витебщине («Фарммаркет», «Компания «Интерфарм», «Доктор Щебет»,«Тэрралек»). В гомельском регионе «Аптека групп» контролирует бывшие сети «Амадей» и «Биотест-Гомель», в могилевском – «Медфарм» и «Фармполис». Гродненская компания «Виватон-плюс» управляется совместно с Огняном Доневым, основным акционером болгарского производителя Sopharma и бенифициара розничного проекта «Докафарм».





фото: nashkraj.by

В 2014-2015 годах «Аптека групп» продолжит приобретать аптеки в регионах страны. В состав холдинга войдут региональные бизнесы, работающие в Минске и Минской области: минские «Фарммед препараты», солигорский «Белтрейдсервис» и борисовский «Хэлпер». В 2015 году начнется перевод мультибрендовой сети под единую торговую марку ADEL. Для могилевского региона будет сохранен популярный бренд «Добрыя лекі”.

В холдинг также входят один из крупнейших в стране дистрибуторов (входит в топ-4) «ВитФармМаркет» и витебские медицинские центры «Клиника здоровья».

Импульс для модернизации

Александр Лукашенко подписывает указ № 174 «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности». Он должен придать новый импульс ведущемуся расширению и реконструкции мощностей государственных фармацевтических заводов.

Под действие положений документа подпадают Борисовский завод медпрепаратов, «Белмедпрепараты», «Минскинтеркапс», «Экзон» и «Академфарм».

По указу они получают под гарантии правительства банковские кредиты с отсрочкой погашения на три года, возмещение из бюджета части процентов по ним, освобождение от таможенных пошлин ввозимого оборудования, а также просто «финансовую помощь».

Борисовский завод должен получить 40 млн долларов кредитов под гарантии правительства, «Белмедпрепараты» - 37,3 млн долларов, «Экзон» - 5 млн долларов, «Минскинтеркапс» - 10 млн долларов, «Академфарм» - 3 млн долларов.

Первое место «Аптека групп»

«Аптека групп» обходит по числу розничных точек «Интерфармакс» Дмитрия Скоромника. У перенесшего главный офис из Витебска в Минск Леонида Томчина по итогам этого года 103 аптек, у «Интерфармакса» - 92.

По итогам 2013 года разрыв еще больше увеличится за счет экспансии бизнеса Леонида Томчина. Он приобретает несколько игроков, среди которых участники топ-10 «Доктор Время» и могилевский «Медфарм». Всего у «Аптека групп» по итогам этого года 205 аптек, у «Интерфармакса» - 95.

2013

Миллиардный рубеж

В этом году объем фармацевтического рынка Беларуси впервые преодолевает рубеж в миллиард долларов. Продажи лекарств увеличиваются почти на 27% - с 800 млн до 1 млрд долларов.

Розничные продажи занимают 75% всего фармацевтического рынка Беларуси. Самыми популярными брендами являются «Актовегин», «Лиабетон» и «Эссенциале», крупнейшие объемы импортных лекарств в розницу поступают из Германии, Франции, Венгрии, России и Украины.

Европейские деньги для «Медина»

Европейский банк реконструкции и развития выделяет кредит группе компаний «Медин».

Компания, основанная в 2000 году Андреем Елисеевым и его партнерами, входит в топ-10 производителей операционных столов в мире. Под Минском «Медин» также производит гинекологическое и акушерское оборудование, больничные тележки, медицинские шкафы и пр. ЕБРР финансирует бизнес (4,16 млн евро) с целью увеличения мощностей.

На белорусском рынке медицинских изделий, оборудования и расходных материалов работает еще несколько достаточно крупных предприятий. В их числе – созданное в 1991 году Вячеславом Дородейко «Медицинское предприятие «Симург». В Витебске оно выпускает изделия для акушерства и гинекологии, которые реализуются в десяти странах ближнего и дальнего зарубежья.

Компания «Алтимед», образованная в 1996 году Анатолием Доста, монополизирует поставки в систему здравоохранения эндопротезов тазобедренного сустава и выпускает в Осиповичах другие импланты.

На постсоветском пространстве и Африке имеет клиентов компания «БелАсептика». В 1995 году ее владелец Андрей Красильников займется выпуском антисептических, дезинфицирующих и лекарственных средств и займет весомую нишу в этом сегменте. Также группа компаний занимается выращиванием лекарственных трав, производством лекарственных средств и сырья и оказывает клининговые услуги.

Проект «Белбиограда»

Минэкономики, предварительно поработав два года, размещает на своем сайте проект указа президента о создании Национального научно-технологического парка «Белбиоград».

По замыслам разработчиков документа, эта структура должна стать «институтом развития» в Беларуси фармацевтической, нано-и-биотехнологической индустрии и микро-и-наносистемной техники. До 2020 году на базе «Белбиограда» ответственная за реализацию проекта Национального академия наук должна сформировать национальный нанобиофармацевтический кластер. Территориально он расположится в Китайско-белорусском индустриальном парке. Авторы проекта рассчитывают до 2020 года привлечь в парк 75 иностранных профильных компаний-резидентов и их 8,6 млрд долларов.

Позже новым местом размещения «Белбиограда» будет определен «Академгородок» в Уручье. В 2016 году НТП «Белбиоград» будет официально зарегистрирован.

Болгарская сеть

Огнян Донев, фото: dnevnik.bg

Акционер болгарской фармацевтической компании Sopharma Огнян Донев консолидирует свои аптечные активы в Беларуси. Головной компанией нового холдинга становится «Докафарм».

Бизнесмен скупает аптеки в Беларуси через принадлежащего ему латвийского дистрибутора Briz. Базой для формирования холдинга становится купленная в 2011 году компания «Табина», владеющая брендом «Доктор До». Также в сеть, к середине 2010-х годов объединяющую около 70 торговых точек, входят фирмы «СпецАфармация», «Алеан», «Белагромед», НПК «Биотест», «Вестфарм», «Бризфарм» и поставщик медицинской техники «Медпростор».

Смертельная операция

26 марта 25-летняя жительница Гродно Юлия Кубарева делает в медицинском центре «Экомедсервис» пластическую операцию по коррекции формы носа. Через некоторое время ее увозят с отеком головного мозга в реанимацию 4-й клинической больницы Минска, где спустя 4 недели, не выходя из комы, она умирает.

Смертельный случай приобретает большой общественный резонанс. О нем говорит Александр Лукашенко. В 2014 году суд огласит приговоры виновным. Бывшие гендиректор «Экомедсервиса» Галина Волжанкина, главный инженер Вадим Лихута и врач-анестезиолог Александр Щуров получат сроки, «Экомедсервис» обяжут выплатить родителям 650 млн рублей.

2014

Амбициозная «Нативита»





фото: tut.by

Дается старт одному из самых амбициозных проектов в фармацевтической промышленности Беларуси.

В этом году группа инвесторов из Литвы, Индии, Беларуси и Словакии начинает строительство фабрики «Нативита» в Бешенковичах. Объем инвестиций оценивается в 15 млн долларов, производство ориентировано на выпуск лекарств для лечения онкологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний. 42% долю в «Нативите» имеет один из самых богатых бизнесменов Литвы Гядеминас Жемялис, владелец авиасервисного холдинга Avia Solutions Group. 15% - у индийской компании Natco Pharma, а остальные доли у белорусского бизнесмена Алексея Сычева и его словацкого партнера.

До запуска «Нативиты», который намечен на 2017 год, ее владельцы начинают фасовать и упаковывать лекарства под своими брендами на государственной фабрике «Академфарм». Поставщиками полуготовых форм являются российский лидер по разработке новых лекарств Biocad, а также Natco Pharma. В течение 2015-2016 годов регистрируются 13 уникальных препаратов.

«Нативита» при поддержке Biocad планирует сама заниматься созданием инновационных продуктов: биоаналогов и первых генерических препаратов. В 2016 году на базе строящейся фабрики открывается научно-исследовательский центр.

От «Лекфарма» к «АмантисМеду»

Первая крупная сделка в сегменте производства лекарственных средств.





Тенчо Шиков (слева) и Венелин Георгиев, фото: capital.bg

Владелец 51% доли в третьем по величине фармзаводе страны «Лекфарм» Владимир Адамович уступает ее своим партнерам – болгарам Венелину Георгиеву и Тенчо Шикову. Они являются владельцами крупной фармацевтической компании Восточной Европы Rompharm Company.

Часть вырученных денег Владимир Адамович инвестирует в развитие аптечной сети «Комфарм», часть - в свой проект в сельском хозяйстве «Цнянские экопродукты», а часть направляет в новый фармацевтический завод - «АмантисМед». Предприятие регистрируется в 2014 году, завод строится тоже в Логойске, в 2015-2016 годах проводится регистрация лекарственных средств.

Учредительский бум

На фармацевтическом рынке Беларуси с середины 2010-х годов отмечается учредительский бум новых производств.

Кроме совместных предприятий с индийскими инвесторами и проекта Владимира Адамовича («АмантисМед») занимаются валидацией лекарственных средств и строительством фабрик несколько новых игроков.

В 2014 году регистрируется в Смиловичах иностранное предприятие «Реб-Фарма». Оно занимается производством и упаковкой в сотрудничестве с турецкими и египетскими компаниями генериков. Недалеко от агрогородка Слобода в Смолевичском районе запускает производство лекарств из субстанций палестинского производителя Pharmacare фабрика «Ламира-Фармакар». В поселке Альба в Несвижском районе производством антибиотиков начинает заниматься фабрика «Ника-Фармацевтика», одним из учредителей которой становится компания «Илпо» Виктора Гартунга. Упаковку произведенных на «Экзоне» и украинском предприятии «Технолог» препаратов ведет жодинская фирма «Белалек».

2016

Индийский поток

С середины 2010-х годов в фармацевтический рынок Беларуси начинают инвестировать индийские компании. Индийцы принимают участие в бешенковичской «Нативите». В 2016 году стартуют еще два проекта.

Одно из совместных предприятий «ДживаФарм» начинает возведение фармацевтической фабрики в Колядичах. Специализацией «ДживаФарм» будет выпуск антиретровирусных лекарств для терапии больных СПИДом, вирусным гепатитом и других заболеваний, находящихся под особым контролем Минздрава. Также завод займется производством лексредств общего терапевтического назначения и для лечения онкопатологии.

В течение 2016 года проходит необходимые согласования проект строительства совместной фабрики в Скиделе - «Новалока». На мощностях дочернего предприятия «Белмедпрепаратов», которое становится соучредителем СП, индийский соинвестор Lok-Beta Pharmaceuticals собирается выпускать препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и других заболеваний.

Еще одну фабрику, в которой участвует индийский капитал, планируется запустить в Несвиже.





Михаил Мясникович, фото: belmedpreparaty.by

Куратором индийских проектов в белорусской фармацевтике является экс-премьер и глава Совета Республики Нацсобрания Михаил Мясникович.

Белорусско-российский кровный интерес

Запущенное в конце 2015 года владельцами «Фармлэнда» производство лекарственных средств на основе плазмы крови и их планы по развитию «кровяного» направления (включая создание сети пунктов сбора и хранения крови) интересуют крупного российского инвестора.





фото: med.cap.ru

В 2016 году в целях расширения бизнеса на российский рынок Иван Логовой и Ник Зи подписывают соглашение о создании совместного предприятия с Национальной иммунобиологической компанией - одним из подразделений госкорпорации Ростех. Российский партнер намерен вложить в совместный проект около 30 млн долларов. Выход на промышленный выпуск лекарств запланирован на 2018 год.

Крах Небышинца

Один из старейших игроков фармдистрибутор «Белмединфарм», созданный в 1994 году бывшим милиционером и вице-президентом федерации дзюдо Николаем Небышинцом, фактически прекращает деятельность.

Часть его аптек выкуплены новым игроком компанией «Аптекарь», по остальным расторгнуты договора аренды. Одним из крупнейших арендодателей Николая Небышинца являлось Управление делами президента, которое решает само заняться розничной торговлей лекарствами и создает филиал «ЛекоЦентр».

На пике своего развития «Белмединфарм» объединяет свыше 40 аптек практически во всех регионах Беларуси, еще в 2013 году компания входит в топ-10 крупнейших частных игроков аптечного рынка. Также бизнесмену принадлежит компания «Белмедпресс», которая специализируется на дистрибуции лекарственных средств, медицинских изделий и техники и лекарственной косметики. В 2016 году она находится в предбанкротном состоянии.

Николай Небышинец пытается диверсифицировать бизнес. В начале 2010-х «Белмединфарм» инвестирует в несколько проектов в недвижимости. Также эта компания выступит одним из соинвесторов проекта по строительству иранской компанией Azarab Ind. цементного завода в Ветковском районе. В него предполагалось вложить около 200 млн долларов, однако из-за того, что проект не сдвинется с места, в 2014 году белорусское государство расторгнет инвестдоговор с иранцами.

Бизнесмен в 2016 году является почетным консулом Доминиканской Республики в Беларуси.