Идеальный любовник где-то рядом: почему мужьям нельзя расслабляться

Одна девушка, точнее вполне зрелая женщина, сильно ругалась со своим мужем, отцом её детей. Спор накалялся, начали поминать былое, унижать честь и достоинство, поглядывали на поднадоевший сервиз, не разбить ли в пылу борьбы? И тут, внезапно, мужик говорит: «Всё. Я устал. Я ухожу!»

И ушёл.

Собрал чемодан и ушёл. Прямо как Ельцин в девяносто девятом.

А дома, между прочим, двое детей и жена, у которой шаблоны разорваны в клочья. Ну, то есть, это же чисто женская привилегия — собирать чемодан и уехать к маме. Это всё странно и противоречит всем общепринятым нормам семейного конфликта! Он же должен был себя вести в рамках роли: ругаться, там, или демонстративно телевизор смотреть, или молчать, понурив буйную голову. А он ушёл, оставив всех в недоумении.

И это не единственный пример загадочного мужского поведения. Один товарищ своей девушке так сказал: «Давай вот сейчас расстанемся, а через пять лет снова встретимся. Проверим наш союз временем. Пока нужно как бы карьеру делать, дел много, некогда. Ты не волнуйся, я себе „напоманалку“ написал. На жёлтой бумажке. На зеркало наклеил в ванной, чтобы не забыть через пять лет, что я без тебя жить не могу».

А что, мне нравится! Это же гораздо лучше, чем предлагать расстаться совсем. Или эти все дежурные фразы, вроде «понимаешь, дело не в тебе, дело во мне…» Тут и расстался, и не расстался, вроде. Международный человек-загадка.

Или вот еще пример. Для тех, кто думает, что местный мужик — самый хилый. Кажется, это было в Испании или во Франции. Наша соотечественница встречалась там с настоящим живым испанцем (или французом). Долго так, старательно. Ну и в какой-то момент ей уже показалось, что наступил подходящий момент вывести отношения на новый уровень (люблю тавтологию). Она ему намекает, мол, дорогой ты мой Серхио (или Серж), я девушка порядочная и ожидаю соответствующего к себе отношения. Жажду, значит, быть связанной, и не просто так, а узами законного брака. А он ей — «Нет!» Я, говорит, не разобрался ещё в своих чувствах.

Понимаете? В чувствах! Это в каких, интересно? Диссонанс между обонянием и осязанием у него? Цветоаномалия мешает среднему уху? Неужели мы, мужики, такими сложными бываем?

С другой стороны, иногда кажется, что лучше так. Сколько у нас таких семей, несчастных каждая по-своему. Где папа устал после работы. Он же целый день там был, на работе. Работал там что-то. В офисе картриджи менял или ручкой махал. Мышку таскал по столу.

Он утомлён до крайности, поэтому непременно должен быть борщ! И котлеты, и пивко. И телевизор. И дети, не беспокойте отца! У него спорт — он смотрит футбол. Сами воспитывайте в себе мужественные черты. Образец устал.

Сколько нас таких, уставших, что обнимают по вечерам продавленные бока своего четвероного друга? Что пьют горькую уже в обед, для аппетиту? Не следят ни за домом, ни за детьми, ни за своим здоровьем?

Судя по количеству нервических женщин вокруг, много.

Народная мудрость гласит: «Якi б ня быу мужык варона, усё ж для бабы абарона». Формально многие даже с мужиком. С точки зрения общества, ячейка есть.

Но всё равно на работе они то и дело срываются на крик, с ненавистью поглядывают на длинноногую молодёжь и воздыхают в сторону импозантных руководителей с животами.

Их много. Слишком много их, неудовлетворённых женщин. Из-за вот этого всего немужского в нас. Когда вместо того, чтобы свою семью содержать, оберегать, беречь, лежим брюхом кверху, мол, «вдруг война, а я уставший».

И мне кажется, придёт этот день, когда критическая точка будет пройдена. И в нашем городе появится он — Быстрый Гонзалес, самый шустрый любовник на Диком Западе.

Он появится ранним утром, естественно, с запада. Никем не замеченный пройдёт по сонным улицам. Заглянет в окна кухонь, где суровые с похмелья главы семей хлебают чай с бутербродами. Дождётся, когда разойдутся они по своим унылым рабочим местам. И постучится в дверь каждого дома, где грустит без мужского внимания, уважения и поддержки подурневшая от домашних забот домохозяйка. И они откроют ему, наши женщины. А он, входя, нагло сверкнёт своими белоснежными зубами на бесстыжем смуглом лице… И в офисы зайдёт. И в педагогический институт. И на швейное производство. И на склады готовой продукции…

Ты вернёшься вечером домой, а жена растрёпанная, гладит твои семейники в горошек и тихонько напевает «Bessa me mucho». Глазки скромно вниз, щёки чуть розоватые, в уголках губ — загадочная полуулыбка. Она, конечно, чмокнет тебя, скажет, что колбаса на сковородке, дети умыты, за свет заплачено, рубашки постираны… Но ты точно поймёшь, что он здесь был. И ничего не сможешь сделать.

Нельзя такого допустить, друзья! Я понимаю, что от нас не требуют многого. Просто, мол, чтоб мы были рядом.

Не верьте! Не расслабляйтесь, я вас прошу! Давайте стараться лучше! Нужно дать женщинам то, чего они хотят. Нужно добывать. Быть опорой. Проводить время с дочками и особенно с сыновьями. И нужно их любить. Регулярно.

Не то Гонзалес обязательно появится, попомните моё слово! А он, как известно, времени зря не теряет.