Мы рулим! Сегодня AUTO.TUT.BY исполняется пять лет

Сегодня, 23 мая, AUTO.TUT.BY исполняется пять лет. В далеком 2012 году авторазделу было сложно конкурировать с важными на тот момент новостями: запуск первого белорусского спутника, строительство АЭС да и очередной конец света никто не отменял! Но мы выстояли, со временем превратились в узнаваемый проект и собрали сильную команду.

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За эти пять лет мы очень выросли: наши первые новости в авторазделе набирали до 20 тысяч просмотров, а сейчас это минимум, который может набрать новость. А вот самый популярный материал — расследование трагедии на улице Гая — читатели открывали рекордные 683 086 раз! Всего же за месяц нас просматривает около двух миллионов уникальных пользователей — нас читают врачи, учителя, рабочие с заводов, менеджеры, студенты, многодетные родители и холостяки. С каждым месяцем нас становится все больше!

За время существования AUTO.TUT.BY мы перепробовали разные форматы, придумали и сделали много проектов, которыми действительно гордимся: « Не бит, не крашен », « Соседи в пробках », « Мы пробовали… », «Свое дело»…

Но самыми важными были и остаются для нас наши читатели. Мы каждый день читаем истории, которые вы присылаете на почту, оцениваем особенно меткие комментарии под статьями, представляем, какие вы в жизни, и каждый день удивляемся вашему любопытству, энергии и напору! Вместе с вами мы радуемся и негодуем, развиваемся, учимся и становимся лучше.

Дорогие читатели, спасибо за то, что вы есть. Мы вас любим.