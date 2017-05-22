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Мы рулим! Сегодня AUTO.TUT.BY исполняется пять лет
Сегодня, 23 мая,
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За эти пять лет мы очень выросли: наши первые новости в авторазделе набирали до 20 тысяч просмотров, а сейчас это минимум, который может набрать новость. А вот самый популярный материал —
За время существования AUTO.TUT.BY мы перепробовали разные форматы, придумали и сделали много проектов, которыми действительно гордимся: «
Но самыми важными были и остаются для нас наши читатели. Мы каждый день читаем истории, которые вы присылаете на почту, оцениваем особенно меткие комментарии под статьями, представляем, какие вы в жизни, и каждый день удивляемся вашему любопытству, энергии и напору! Вместе с вами мы радуемся и негодуем, развиваемся, учимся и становимся лучше.
Дорогие читатели, спасибо за то, что вы есть. Мы вас любим.
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Сегодня, 23 мая, AUTO.TUT.BY исполняется пять лет. В далеком 2012 году авторазделу было сложно конкурировать с важными на тот момент новостями: запуск первого белорусского...
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