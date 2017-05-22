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Samsung представит в мае растягиваемый OLED-дисплей

23.05.2017 08:19 — Разное | БелТА  
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Samsung представит в мае растягиваемый OLED-дисплей

Уже совсем скоро компания Samsung представит свою новую разработку – растягиваемый OLED-дисплей. Презентация дисплея пройдет на выставке Society for Information Display в Лос-Анджелесе в период с 23 по 25 мая.

Об этом официально заявили в самой компании. Там также рассказали, что данный дисплей может растягиваться с 9,1 дюйма до 12 миллиметров, при этом не теряя качество изображения. Еще одной "фишкой" разработки стала возможность дисплея гнуться в разных направлениях.

Специалисты полагают, что данная новинка найдет широкое применение в мобильных устройствах, роботехнике, а также IT-устройствах.

 
 
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Там также рассказали, что данный дисплей может растягиваться с 9,1 дюйма до 12 миллиметров, при этом не теряя качество изображения.

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