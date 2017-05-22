Сделать проблемную кожу красивой и скрыть пигментацию: мастер-класс от визажиста

Тонна косметики на лице или проблемы кожи, выставленные на всеобщее обозрение? Перед такой дилеммой оказывается каждая девушка, которой не посчастливилось быть обладательницей идеальной кожи.

Как решить эту проблему и создать лёгкий весенний образ, не перегруженный косметикой, нам показывает любимый визажист LADY.TUT.BY Алеся Волкова. Ну, а работать с волосами героинь будет парикмахер Анна Порткова.

Оля





— Очень красивая девушка с потрясающим редким цветотипом, — рассказывает Алеся. — Основная часть работы в этом случае — правильно выровнять тон. Хочется подробнее остановиться на проблемной коже.

Каждый случай, безусловно, индивидуален. Но главное: кожу нужно лечить! Часто девушки не занимаются этим вопросом, потому что это сложно, долго и дорого. Однако макияж сам по себе не имеет смысла, если кожа не в порядке и в порядок не приводится. Ведь кожа — это самое главное, и будем честны, чем больше на ней проблем, тем больше виден тон.

Встает вопрос: сделать естественное покрытие или скрыть все проблемки? Ведь одновременно это сделать невозможно.

Вторым важным вопросом является способ покрытия. В нашем случае у девушки нет особенного рельефа кожи, но есть красные пятнышки + сухость. Я наношу тональный крем (даже не для проблемной кожи!) вбивающими движениями спонжем, что позволяет полностью закрыть неровность цвета. Я не использую дополнительно корректоры или предварительно корректирующие базы. Правильный способ нанесения позволяет обойтись только тоном.





Под глаза дополнительно использую консилер. Поначалу тон выглядит на лице немного желтее, однако спустя небольшое время этот эффект пропадает.





Для глаз использую золотистые тени, которые прекрасно смотрятся на смуглой коже и очень освежают взгляд. По традиции предварительно прорисовываю линию роста ресниц черным лайнером.





На бровях светлый карандаш. Мне нравятся светлые брови нашей героини. И я стремлюсь их таковыми оставить, лишь немного придавая им более темный оттенок. Это нужно, чтобы макияж в целом смотрелся более гармонично





Для губ, конечно, персиковый свежий оттенок! Дополнительно добавляю цвет на щеки, на губы еще блеск. Это задает цвет макияжу и всему лицу. Весенние оттенки — цветочные, яркие и очень свежие!





Делаем красивую укладку для завершения образа. Локоны всегда ассоциируются с женственностью и красотой, поэтому отлично дополняют наш весенний образ!

Итог:





Катя





На первый взгляд, у Кати прекрасная кожа и проблем совсем нет. Но с наступлением весны и лета становится актуальной тема пигментации и защиты от солнца. Дело в том, что абсолютно все женщины в Беларуси склонны к появлению пигментации, в большей или меньшей степени. И хочется еще раз повторить: это не молодит.

Ровный свежий загар — это, безусловно, очень красиво. Однако результат пребывания на солнце без защиты: неровный цвет кожи, коричневые или красные пятна. С этим сталкиваются все, кто-то в 18, кто-то — в 30.

Обычно с проблемой начинают бороться только после её появления. Только тогда все осознают, что загар — это неполезно и некрасиво. Сколько бы вам ни было сейчас лет, купите spf-защиту, желательно 50. Никто не рождается загорелым, эстетика желто-коричневых лиц точно проходящая, а вот пигментации нет. Так что, если вы позаботитесь о коже сейчас, то потом точно скажете спасибо!

SPF-защиту нужно наносить круглогодично в любую погоду. Это предотвращает фотостарение.

У нашей героини лицо более загорелое и красное, чем шея. Поэтому тональную основу я буду подбирать под оттенок шеи, тем самым высветлю лицо. Цвет лица зачастую решает намного больше, чем наличие морщинок. Часто чем светлее ваше лицо, тем свежее и моложе вы выглядите.





Для глаз буду использовать натуральную коричневую гамму — сделаю легкие смоки для того, чтобы подчеркнуть глубину цвета глаз.





Для губ помада естественного оттенка среднего тона, которая завершает образ!





У Кати великолепные густые и длинные волосы. Крупные локоны «от лица» делают образ очень женственным!

Итог:





Использованные продукты:

Для первой героини

Тон Armani Luminious Silk foundation оттенки 4+5.75 Консилер MAC mineralize concealer в оттенке NC20 Черный лайнер для глаз Luxe Visage Тени для глаз от Zoeva Naturally Yors Карандаш для бровей Yves Rocher #2 Пудра Make up For Ever HD Помада Lime Crime в оттенке Riot Блеск для губ Clarins 06

Для второй героини

Тон Clarins Skin Illusion в оттенке 105 Консилер Clarins Instant Concealer в оттенке 01 Тени для глаз Zoeva naturally yours Карандаш для бровей Mary Kay Пудра от Makeup For Ever HD Помада MAC в оттенке Velvet Teddy

Над материалом работали:

Визажист Алеся Волкова

Парикмахер Анна Порткова