ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании совершен теракт

23.05.2017 08:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании совершен теракт

На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошел взрыв. теракт был совершен сразу после окончания концерт американской певицы Арианы Гранде.

Как рассказывают очевидцы, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали зал. Согласно последним данным полиции, в результате взрыва погибли 19 человек, еще 59 пострадавших доставлены в больницы.

Глава полиции Манчестера расценил случившееся как теракт. По предварительным данным, его мог совершить террорист-смертник.

В связи с совершенным терактов все британские партии заявили о том, что приостанавливают свои предвыборные кампании.

Американская певица Ариана Гранде приостановила свое мировое турне в связи со случившимся. Главы мировых держав уже высказали свои соболезнования погибшим и пострадавшим в теракте и осудили жестокий акт насилия.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошел взрыв. теракт был совершен сразу после окончания концерт американской певицы Арианы Гранде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Ты супер!": Даша Чернова и Виктор Дробыш побывали в гостях у Sputnik
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика