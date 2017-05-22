На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании совершен теракт





На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошел взрыв. теракт был совершен сразу после окончания концерт американской певицы Арианы Гранде.

Как рассказывают очевидцы, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали зал. Согласно последним данным полиции, в результате взрыва погибли 19 человек, еще 59 пострадавших доставлены в больницы.

Глава полиции Манчестера расценил случившееся как теракт. По предварительным данным, его мог совершить террорист-смертник.

В связи с совершенным терактов все британские партии заявили о том, что приостанавливают свои предвыборные кампании.

Американская певица Ариана Гранде приостановила свое мировое турне в связи со случившимся. Главы мировых держав уже высказали свои соболезнования погибшим и пострадавшим в теракте и осудили жестокий акт насилия.