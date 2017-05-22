Совладелица СТО: в своей работе разбираюсь лучше, чем любой мужчина

В представлениях белорусов до сих пор жив стереотип о том, что на станции техобслуживания клиента должен встретить мужчина брутальной внешности с большим ключом в руках и в грязном комбинезоне, рассказала на радио Sputnik Беларусь совладелица одной из минских СТО Юлия Малаховская.

"Почему-то у нас считают, что все красиво, чисто и аккуратно — это только у дилеров, а на обычном СТО этого не может быть, и мы с моим партнером всячески стараемся это поменять", — рассказала собеседница Sputnik.

Заниматься ремонтом автомобилей Юлия Малаховская начала еще во время учебы в Академии МВД. Тогда студентке нужна была подработка, с которой Юлии помог отец, позвав ее к себе на станцию техобслуживания.



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"Наверное, это вопрос амбиций. Просто отвечать на телефон мне было неинтересно, мне хотелось знать. И я начала разбираться в этом вопросе, пользоваться всеми возможными на тот момент источниками. Мы ездили в Польшу на закупки, потом я мучила слесарей. А когда разобралась во всем и начала понимать, что знаю больше, чем любой мужчина, я начала получать кайф", — рассказала Юлия Малаховская.

По словам собеседницы, постепенно пришел момент, когда роль наемного работника перестала ее устраивать и захотелось иметь свое дело, на выбор которого потребовались три с половиной года.

"Я выбрала самый сложный вариант — создать свою работу самой. Я открыла со своим партнером автомобильный сервис и стала его лицом", — рассказала Малаховская.

При этом собеседница Sputnik отметила, что до сих пор к переговорам с клиентами ей приходится привлекать своего партнера, поскольку многие с недоумением реагируют на ее появление либо вовсе делают вид, что не слышат.

"В мотор я не полезу. Я полезу в кузов, я полезу в подключение датчиков стекла, распознаватель дорожной разметки. Вот это моя специальность. Я умею тонировать машину, менять бронировочную пленку, менять стекло, потому что с этого надо было начинать. Чтобы слесарь тебя услышал и выполнял то, что ты от него требуешь, во-первых, ты должен понимать, что он делает, и во-вторых, он должен тебе доверять", — рассказала собеседница Sputnik.

Беседу с совладелицей минской СТО Юлией Малаховской слушайте на радио Sputnik Беларусь.