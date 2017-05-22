По последним данным, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Эта атака — самая крупная в Великобритании после трагедии в метро Лондона в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

Позже возле концертной арены был найден подозрительный предмет, однако, по информации полиции, предмет оказался кем-то забытой одеждой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала трагедию в Манчестере как "страшный теракт" и выразила соболезнования семьям погибших.

Многие мировые лидеры также выразили соболезнования в связи со взрывом.