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Теракт в "Манчестер Арене": кадры эвакуации посетителей концерта

23.05.2017 08:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По последним данным, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Эта атака — самая крупная в Великобритании после трагедии в метро Лондона в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

Теракт в "Манчестер Арене": кадры эвакуации посетителей концерта
© AP/ Peter Byrne
Теракт на "Манчестер Арене": 19 убитых, более 50 раненых

Позже возле концертной арены был найден подозрительный предмет, однако, по информации полиции, предмет оказался кем-то забытой одеждой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала трагедию в Манчестере как "страшный теракт" и выразила соболезнования семьям погибших.

Многие мировые лидеры также выразили соболезнования в связи со взрывом.

 
 
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Взрыв прогремел накануне вечером в Манчестер-Арене после завершения выступления американской поп-исполнительницы Арианы Гранде. Смотрите на видео, как зрители в...

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