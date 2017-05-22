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Теракт в "Манчестер Арене": кадры эвакуации посетителей концерта
23.05.2017 08:42 — Разное | Sputnik Беларусь
По последним данным, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Эта атака — самая крупная в Великобритании после трагедии в метро Лондона в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.
Позже возле концертной арены был найден подозрительный предмет, однако, по информации полиции, предмет оказался кем-то забытой одеждой.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала трагедию в Манчестере как "страшный теракт" и выразила соболезнования семьям погибших.
Многие мировые лидеры также выразили соболезнования в связи со взрывом.
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Взрыв прогремел накануне вечером в Манчестер-Арене после завершения выступления американской поп-исполнительницы Арианы Гранде. Смотрите на видео, как зрители в...
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