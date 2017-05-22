"Это была мечта каждого из участников — попасть в этот проект, поэтому, когда мы оказались в этом мире, в этой сказке, нам не составило труда работать в столь плотном графике", — ответила белорусская конкурсантка на вопрос ведущего, насколько трудно было участвовать в проекте.

Даша также поблагодарила организаторов проекта за возможность участия в нем.

"Начиная с первого тура нас поражал внутренний талант детей, которые лишены репетиторов и других возможностей и показывали то, что у них есть, данное природой. Дальше они с каждым разом менялись, становились даже неузнаваемыми", — рассказал представитель жюри шоу "Ты супер!" Виктор Дробыш.

26 мая финалисты проекта выступят в Кремле. Вместе с участниками шоу в финальном концерте выступят признанные звезды музыкальной сцены из разных стран, в частности Анне Вески, Тамара Гвердцители, Полад Бюль-Бюль-оглы, Вера Брежнева и другие.

"Ты супер!" — уникальный музыкальный проект, в котором приняли участие представители 12 стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.