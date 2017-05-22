Модульный или кассетный: выбираем подвесной потолок с экспертом





Подвесной потолок – зачастую обязательная часть в оформлении домашнего интерьера. Он несет не только декоративную функцию, но и помогает скрыть коммуникации, следы протечек и износа, улучшить акустику и подавить шумы. Как выбрать качественное покрытие для потолка команде TAM.BY рассказали консультанты магазина строительных товаров Budmaster.by .





Чем подвесные потолки отличаются от натяжных?

В большинстве случаев основа подвесного потолка — это металлическая решетка, которую при помощи специальных подвесов крепят к уже имеющемуся потолку. Когда каркас установлен, на него монтируют облицовочные панели (или модули), выбор которых очень широк. Наибольшей популярностью пользуются плиты из гипсокартона.

Помимо этого, подвесные потолки различают по форме и размеру, а также по способу соединения.

Натяжные же потолки представляют собой специальное виниловое или текстильное полотно, которое на алюминиевых или пластиковых профилях натягивается всего в нескольких сантиметрах под основным потолком.

Виды подвесных потолков

Для начала непременно ознакомьтесь со всеми разновидностями товара в каталоге. Не картинками, а реальными образцами, - советуют консультанты. - Чтобы ни цвет, ни структура не были искажены.

Тип потолка зависит от того, какой материал крепят на металлический или деревянный каркас, а также, как сам каркас выглядит.

Довольно часто в оформлении интерьера используют потолок из гипсокартона, который сложно назвать подвесным, скорее - альтернативой подвесному потолку. Он целыми листами пришивается к каркасу. Это позволяет спрятать не самый эстетичный основной потолок, а также коммуникации и проводку, вывести элементы освещения и поэкспериментировать с декором.

Важно помнить, что гипсокартон боится воды, поэтому для ванной это не лучшее решение.



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Модульный потолок составляется из отдельных элементов, которые могут иметь разную форму. Чаще всего встречается плиточный, кассетный, типа Армстронг и реечный.

Плиточный потолок выглядит довольно строго, поэтому его нечасто выбирают для оформления домашних интерьеров. В конструкции используются минераловолокнистые плиты, а каркас часто бывает открытым, выступая как часть декора.

Главные плюсы: низкая цена, взаимозаменяемость плит, небольшая стоимость и легкость монтажа. К тому же можно приобрести водостойкие материалы, чтобы избежать последствий затопления. А еще, что важно, можно сколько угодно экспериментировать с дизайном, покупая плиты разных цветов, форм и материалов. Из минусов - не лучший показатель экологичности и хрупкость плит, хотя второй пункт вряд ли проблема, учитывая, как легко и дешево можно их заменить.



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Кассетный потолок собирают из отдельных модулей, которые, собственно, и называются кассетами. Они изготовлены из алюминия или стали с цинковым покрытием. Цветовая гамма плит ограничена, разве что, вашей фантазией. При желании можно добавить дополнительные эффекты: матовость, зеркальность, металлический блеск. Каркас может быть как открытым, так и закрытым.

Минус кассетного потолка - не самая низкая цена, - предупреждают консультанты. - Но свою стоимость он окупает с лихвой: прочный, устойчивый к воде и огню, комбинируется с другими элементами оформления, служит долго и легко монтируется.



фото srbu.ru

В основе еще одного вида модульного потолка, типа Армстронг, лежат минеральные плиты, которые монтируют на специальную подвесную систему при помощи металлических профилей. В их состав входит минеральное волокно с различными добавками: гипс, крахмал, латекс и прочее. Плиты различают по цвету и фактуре, широко используют в жилых помещениях, офисах, торгово- развлекательных центрах. В зависимости от места установки потолок Армстронг разделяют на несколько типов.



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Дизайнерский отличается наличием рисунков или имеет необычную фактуру. Акустический в основном акцентируется на шумоизоляции. Гигиенический отличается тем, что плиты обрабатываются специальным составом, который препятствует возникновению бактерий, а также защищает от загрязнений и воздействия горячего пара. Эконом-класс - более бюджетный вариант предыдущих моделей, который зачастую не уступает по качеству и практичности. Используется в помещениях любого назначения с влажностью не выше 70 % и температурой не ниже +12. Также существуют плиты, которые имеют дополнительную защиту от влаги. Они способны выдерживать до 95 % влажности.

Реечный вид модульного потолка монтируется с помощью длинных реек из алюминия, отчасти напоминающих вагонку. В некоторых случаях используется сайдинг. Реечный потолок состоит из подвесной системы и металлических панелей, которые крепятся к перекрытиям при помощи специальных фиксаторов — спиц. Между потолком и реечной конструкцией остается пространство, где можно разместить электрические и вентиляционные коммуникации.

Реечный потолок может быть открытого и закрытого типа, иметь кубообразный дизайн.

Для открытого типа характерно размещение реек на небольшом расстоянии друг от друга, что способствует образованию щелей между ними. Такой потолок обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении и препятствует задержке конденсата на конструкции. Его нередко применяют как в жилых помещениях, так и в местах общественного назначения.



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Реечный потолок закрытого типа отличается способом установки панелей. Рейки закрытого типа имеют специальные “язычки”, которые цепляются за соседнюю панель. Они размещаются вплотную друг к другу, образуя тем самым потолок без щелей.

В основе кубообразного потолка - реечные алюминиевые панели, которые в сечении имеют прямоугольную или квадратную форму. Они отличаются высокой прочностью и надежностью. Потолок часто используют в помещениях с большой площадью: торговых зданиях, офисных центрах, аэропортах.



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Наконец, есть еще один довольно нетривиальный тип подвесного потолка, который называется Грильято (итал.Grigliato — решетка). Собирают его из алюминиевых направляющих, а конструкция остается открытой. Воздух свободно циркулирует, поэтому основное достоинство грильято — полное соответствие всем требованиям пожарной безопасности. Он прост в монтаже и удобен в транспортировке. Все работы выполняются без пыли. При этом потолок устойчив к влаге. Конструкция сохраняет свои первоначальные свойства даже после разборки и сборки на другом объекте.



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Пирамидальный грильято в сечении, в отличие от обычного, имеет более сложную конструкцию. Рельефная решетка, которая собирается из направляющих Y-образной формы, создает дополнительный объем. Визуально потолок становится менее прозрачным. Такая конструкция максимально скрывает пространство за потолком при помощи так называемых “крыльев’’. Но при этом, несмотря на особенность данного потолка, он не уступает в практичности обычному грильято и не затрудняет работу инженерных коммуникаций.

Сегодня установка подвесного потолка — это не роскошь, а еще одна возможность сделать ремонт качественным и недорогим, без дополнительных усилий и затрат. Монтаж такой конструкции поможет избежать пыльных работ, быстро решить проблему неровного потолка, а также воплотить в реальность самые смелые дизайнерские фантазии.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с компанией Budmaster.by.