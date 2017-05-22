Качество как в Германии. Как в Минске строят дороги по западной технологии

Каждый из нас хотя бы приблизительно представляет процесс создания новой дороги. Обычно он начинается с подушки-основания из щебня и песка и условно заканчивается нанесением слоя асфальта. Верно? Так вот, забудьте обо всем, что знали. «Гордорматериалы» с 2007 года восстанавливают многие минские дороги по разработанной в Германии технологии холодного ресайклинга. AUTO.TUT.BY поближе познакомился с этой технологией, которая широко применяется во всем мире.

На Западе уже давно не строят дороги по широко распространенной у нас технологии с подушкой из песка из щебня. Она несовершенна, затратна, да и сам процесс довольно длительный. Вместо нее используется технология ресайклинга, разработанная в Германии.



В ходе ресайклинга изношенное дорожное покрытие восстанавливают прямо на строящемся объекте. Оно получает новую жизнь в качестве основания для новой дороги

Дорогу прогрессу!

В переводе с английского recycling означает «переработка». В ходе этого процесса перерабатывается материал поверхности старой дороги, причем любой: грунтовой или асфальтовой. Однако на выходе получается не дорога как таковая, а очень прочное, или, как говорят специалисты, стабилизированное основание. Поверх него кладут чистовой слой асфальта, который благодаря крепкой монолитной подушке служит гораздо дольше.



Ресайклинг выполняется целым комплексом машин, соединенных на жесткой сцепке. Вся колонна техники приводится в движение последним «вагончиком» — ресайклером, создающим новое основание дороги

— Дорога, созданная на восстановленной подушке, полностью защищена от образования колей, просадки грунта, а асфальт на ней практически не растрескивается. Асфальт на минских улицах, реконструированных по методу ресайклинга в 2007 году, до сих пор как новый, — рассказывает прораб предприятия «Гордорматериалы» Сергей Смычок.



Сергей Смычок

Главным инструментом в этом технологическом процессе является огромная машина — ресайклер. На службе у «Гордорматериалов» стоит Wirtgen 2200 CR, это единственный экземпляр в Беларуси. Наверняка минчане видели похожие машины, которые снимают с дорог слой асфальта и по конвейеру сбрасывают его в едущий впереди самосвал. Ресайклер тоже снимает слой асфальта, но не удаляет его (хотя такая возможность предусмотрена и лента-конвейер у него есть), а пускает в оборот.



Ресайклер Wirtgen 2200 CR приводится в движение турбодизелем мощностью 963 л.с. Привод — на все четыре гусеничные тележки посредством гидрообъемной трансмиссии. Эксплуатационная масса ресайклера достигает 46 тонн

Фрезеровочный барабан ресайклера, вооруженный 188-ю резцами, срезает грунт и асфальт на заданную глубину (до 25 см), измельчает их, перемешивает и поднимает в смесительную камеру. В камере к крошке из асфальта и грунта добавляется битумная эмульсия и цементная суспензия.

Получающаяся в результате однородная масса уплотняется и тут же укладывается в отфрезерованную полосу. На выходе из ресайклера образуется полоса переработанного слоя шириной 2,2 метра, который после выравнивания, уплотнения катком и нескольких дней высыхания становится основой новой дороги.



Расположенная позади ресайклера установка распределяет регенерируемый материал по ширине выфрезерованной полосы и производит его предварительное уплотнение

По степени твердости и прочности готовое переработанное покрытие не уступает бетонному. После высыхания на регенерированное основание дороги кладут асфальт по горячей технологии или «холодную» асфальтобетонную смесь.



Масса, созданная ресайклером и уложенная во выфрезерованную полосу, уплотняется катком. Она быстро высыхает и в зависимости от состава материалов в срок от 3 до 10 дней набирает достаточную твердость. После этого на нее укладывают финишное покрытие дороги

Быстрее и дешевле

— 1000 квадратных метров — то есть полоса длиной около 500 и шириной 2 метра — восстановленной дороги обходится в сумму порядка 27 тысяч рублей рублей в зависимости от проекта и марки используемого асфальта. Почти половину этой суммы составляет стоимость самой регенерированной подушки. Ремонт дороги по старой технологии со снятием слоя асфальта и подсыпкой, где требуется, песчано-гравийной подушки, обходится гораздо дороже, — поясняет Сергей Смычок.



Мобильная установка WM1000 хранит воду и цемент, смешивает их в суспензию и подает в ресайклер. Ее рабочая масса с полной загрузкой — 58 тонн. Задувать цемент и заправлять воду в установку можно прямо на ремонтируемом объекте

Технология ресайклинга сокращает количество технологических операций и минимизирует многие издержки. Прежде всего снижаются расходы на транспорт и материалы: не нужно увозить старый асфальт с места ремонта, не нужно добывать и доставлять щебень и песок. Также энергетические затраты на ресайклинг ниже по сравнению с другими вариантами восстановления дорог.

Единственные расходные материалы, применяемые в ресайклинге, — это вода, цемент и битумная эмульсия, которую применяют при реконструкции грунтовых дорог. Их подвозят по мере необходимости, для обслуживания нужд ресайклера достаточно трех грузовиков. Вода и цемент заправляются и смешиваются в суспензию в отдельной установке. Битумная эмульсия подается из цистерны, перевозимой на грузовике. Все компоненты расходуются очень экономно.



Во главе колонны следует цистерна с битумной эмульсией (на этом фото — с прицепом полной массой 26 тонн), которая по трубам и шлангам подается к форсункам ресайклера

— При ремонте данного объекта — покрытия дороги улицы Липковской — на 1000 квадратных метров подушки толщиной 17 см расходуется около 18 тонн цемента и 12 тонн эмульсии. К перерабатываемому материалу старой дороги добавляется 3% эмульсии и 4,5% цемента. Рекомендации по толщине создаваемого основания дороги и пропорции добавляемых компонентов дают специалисты БНТУ и ГП «БелдорНИИ», — рассказывает Сергей Смычок.

Колонна техники, задействованной в ресайклинге, движется и создает новое основание дороги со скоростью от 3 до 12 метров в минуту. Никакая другая технология ремонта не демонстрирует такого темпа работы.



Благодаря микропроцессорному управлению все компоненты ресайклера работают в автоматическом режиме. Машинисту смесительной установки WM1000 нужно только ввести требуемые параметры суспензии

Технология ресайклинга тесно связана со специальной техникой. Влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Глубина фрезерования и дозировка компонентов для регенерируемой массы вносятся в компьютеры ресайклера и мобильной установки и контролируются ими автоматически. Добавление жидких компонентов к смеси производится строго «по рецепту» и в точно необходимом количестве, определяемом микропроцессорной системой управления насосами. Машинист лишь дает команду к началу или остановке всего процесса, корректирует направление движения техники.



В процессе ресайклинга не образуется отходов, не возникает особых неудобств для автомобилистов: дорожники перекрывают лишь часть ремонтируемой дороги

— Ресайклинг используется только в Минске и не везде. Прежде всего мы обустроили по этой технологии все грунтовые дороги, расположенные в частных секторах в Минске. Также ресайклер отремонтировал покрытие на улицах Герасименко, Ангарской, Лещинского, Некрасова, Инженерной, Скорины и ее развязки с кольцевой, — рассказывает Сергей Смычок. — Дороги, построенные на регенерированном слое 10 лет назад, служат прекрасно и до сих пор не требуют даже мелкого текущего ремонта покрытия. То есть в долгосрочной перспективе ресайклинг позволяет снизить расходы на содержание дорожной сети.



Эта дорога была отремонтирована по технологии холодного ресайклинга в 2007 году. Тут до сих пор асфальт выглядит как новый: без колей, провалов, выбоин и трещин

Материал подготовлен при поддержке ГП « Гордорматериалы ».