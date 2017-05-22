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Качество как в Германии. Как в Минске строят дороги по западной технологии
Каждый из нас хотя бы приблизительно представляет процесс создания новой дороги. Обычно он начинается с подушки-основания из щебня и песка и условно заканчивается нанесением слоя асфальта. Верно? Так вот, забудьте обо всем, что знали. «Гордорматериалы» с 2007 года восстанавливают многие минские дороги по разработанной в Германии технологии холодного ресайклинга. AUTO.TUT.BY поближе познакомился с этой технологией, которая широко применяется во всем мире.
На Западе уже давно не строят дороги по широко распространенной у нас технологии с подушкой из песка из щебня. Она несовершенна, затратна, да и сам процесс довольно длительный. Вместо нее используется технология ресайклинга, разработанная в Германии.
Дорогу прогрессу!
В переводе с английского recycling означает «переработка». В ходе этого процесса перерабатывается материал поверхности старой дороги, причем любой: грунтовой или асфальтовой. Однако на выходе получается не дорога как таковая, а очень прочное, или, как говорят специалисты, стабилизированное основание. Поверх него кладут чистовой слой асфальта, который благодаря крепкой монолитной подушке служит гораздо дольше.
— Дорога, созданная на восстановленной подушке, полностью защищена от образования колей, просадки грунта, а асфальт на ней практически не растрескивается. Асфальт на минских улицах, реконструированных по методу ресайклинга в 2007 году, до сих пор как новый, — рассказывает прораб предприятия «Гордорматериалы» Сергей Смычок.
Главным инструментом в этом технологическом процессе является огромная машина — ресайклер. На службе у «Гордорматериалов» стоит Wirtgen 2200 CR, это единственный экземпляр в Беларуси. Наверняка минчане видели похожие машины, которые снимают с дорог слой асфальта и по конвейеру сбрасывают его в едущий впереди самосвал. Ресайклер тоже снимает слой асфальта, но не удаляет его (хотя такая возможность предусмотрена и лента-конвейер у него есть), а пускает в оборот.
Фрезеровочный барабан ресайклера, вооруженный 188-ю резцами, срезает грунт и асфальт на заданную глубину (до 25 см), измельчает их, перемешивает и поднимает в смесительную камеру. В камере к крошке из асфальта и грунта добавляется битумная эмульсия и цементная суспензия.
Получающаяся в результате однородная масса уплотняется и тут же укладывается в отфрезерованную полосу. На выходе из ресайклера образуется полоса переработанного слоя шириной 2,2 метра, который после выравнивания, уплотнения катком и нескольких дней высыхания становится основой новой дороги.
По степени твердости и прочности готовое переработанное покрытие не уступает бетонному. После высыхания на регенерированное основание дороги кладут асфальт по горячей технологии или «холодную» асфальтобетонную смесь.
Быстрее и дешевле
— 1000 квадратных метров — то есть полоса длиной около 500 и шириной 2 метра — восстановленной дороги обходится в сумму порядка 27 тысяч рублей рублей в зависимости от проекта и марки используемого асфальта. Почти половину этой суммы составляет стоимость самой регенерированной подушки. Ремонт дороги по старой технологии со снятием слоя асфальта и подсыпкой, где требуется, песчано-гравийной подушки, обходится гораздо дороже, — поясняет Сергей Смычок.
Технология ресайклинга сокращает количество технологических операций и минимизирует многие издержки. Прежде всего снижаются расходы на транспорт и материалы: не нужно увозить старый асфальт с места ремонта, не нужно добывать и доставлять щебень и песок. Также энергетические затраты на ресайклинг ниже по сравнению с другими вариантами восстановления дорог.
Единственные расходные материалы, применяемые в ресайклинге, — это вода, цемент и битумная эмульсия, которую применяют при реконструкции грунтовых дорог. Их подвозят по мере необходимости, для обслуживания нужд ресайклера достаточно трех грузовиков. Вода и цемент заправляются и смешиваются в суспензию в отдельной установке. Битумная эмульсия подается из цистерны, перевозимой на грузовике. Все компоненты расходуются очень экономно.
— При ремонте данного объекта — покрытия дороги улицы Липковской — на 1000 квадратных метров подушки толщиной 17 см расходуется около 18 тонн цемента и 12 тонн эмульсии. К перерабатываемому материалу старой дороги добавляется 3% эмульсии и 4,5% цемента. Рекомендации по толщине создаваемого основания дороги и пропорции добавляемых компонентов дают специалисты БНТУ и ГП «БелдорНИИ», — рассказывает Сергей Смычок.
Колонна техники, задействованной в ресайклинге, движется и создает новое основание дороги со скоростью от 3 до 12 метров в минуту. Никакая другая технология ремонта не демонстрирует такого темпа работы.
Технология ресайклинга тесно связана со специальной техникой. Влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Глубина фрезерования и дозировка компонентов для регенерируемой массы вносятся в компьютеры ресайклера и мобильной установки и контролируются ими автоматически. Добавление жидких компонентов к смеси производится строго «по рецепту» и в точно необходимом количестве, определяемом микропроцессорной системой управления насосами. Машинист лишь дает команду к началу или остановке всего процесса, корректирует направление движения техники.
— Ресайклинг используется только в Минске и не везде. Прежде всего мы обустроили по этой технологии все грунтовые дороги, расположенные в частных секторах в Минске. Также ресайклер отремонтировал покрытие на улицах Герасименко, Ангарской, Лещинского, Некрасова, Инженерной, Скорины и ее развязки с кольцевой, — рассказывает Сергей Смычок. — Дороги, построенные на регенерированном слое 10 лет назад, служат прекрасно и до сих пор не требуют даже мелкого текущего ремонта покрытия. То есть в долгосрочной перспективе ресайклинг позволяет снизить расходы на содержание дорожной сети.
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Каждый из нас хотя бы приблизительно представляет процесс создания новой дороги. Обычно он начинается с подушки-основания из щебня и песка и условно заканчивается...
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