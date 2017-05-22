Сутки, месяц или год: угадываем срок хранения продуктов в холодильнике. Тест

Партнер проекта

Вы знали, что сок в холодильнике может храниться целый год? А лесные грибы вообще держать в холоде нельзя: их нужно сразу использовать? Вот и мы не знали. Чтобы проверить себя и вас, lady.tut.by разработали тест, который расставит все точки над сроком годности продуктов в холодильнике.

Партнер проекта:

Ваш новый холодильник Samsung Space Max отлично встанет на место старого, но продуктов в него поместится больше. Совершенная технология Space Max позволила сделать стенки тоньше и увеличить объем внутренней камеры без ущерба для энергоэффективности.