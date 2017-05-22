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Президент уменьшил в 10 раз минимальный размер инвестиций в парк "Великий камень"
23.05.2017 09:23 — Разное | Ежедневник
Объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", уменьшен с 5 млн до 500 тыс. долларов.
Указом президента №166 скорректирован размер минимальных инвестиций для регистрации резидентом парка "Великий камень".
"Документом предусмотрена возможность снижения объема инвестиций до 500 тыс. долларов, но при условии такого инвестирования в трехлетний срок. Корректировка позволит привлечь в парк субъектов малого и среднего бизнеса, необходимых для создания дополняющих производств крупных компаний", - рассказал
Ранее резидентом парка можно было стать с минимальным объемом инвестиций в 5 млн долларов без ограничения по сроку.
Также документом за администрацией парка закреплено право самостоятельно принимать решение о регистрации в качестве резидента юридического лица, чей инвестиционный проект не соответствует требованиям к основным направлениям и объему инвестиций. Кроме того, указом расширены основные направления деятельности компаний-резидентов за счет информатики, фармацевтики, электронной коммерции, деятельности, связанной с хранением и обработкой больших объемов данных, социально-культурной деятельности. При этом вводится запрет на осуществление потенциально опасных для здоровья и жизни населения, состояния окружающей среды видов деятельности, например, на производство алкогольной и табачной продукции, радиоактивных материалов.
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Объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", уменьшен с 5 млн до 500 тыс....
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