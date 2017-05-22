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Верховный суд рассмотрел жалобы людей, у которых отобрали коттеджи, купленные на аукционе
«Минский Агросервис» два года назад с аукциона продал недостроенные коттеджи в Сенице обычным гражданам. Один из покупателей успел оформить коттедж и землю, второй — оплатил, но оформить бумаги не успел, третий внес задаток, остальную сумму у него не взяли — Минский облисполком подал в суд, доказывая, что «Минский Агросервис», принадлежащий на 99,7% области, должен был получить разрешение на продажу. Коттеджи у людей отобрали, продавца обязали вернуть деньги.
Игорь — покупатель, оформивший право собственности, в жалобе, направленной в Верховный суд, расписал все значимые юридические нюансы максимально подробно.
Миноблисполком, возвращая через суды коттеджи «Минскому Агросервису», не заинтересовался тем недостроенным, который был продан на закрытом аукционе. Хотя на эту продажу также не было испрошено отдельное согласие Миноблисполкома, которое — если следовать общей логике — Миноблисполком считает крайне необходимым. Недострой — фактически фундамент — продали работнику «Агросервиса», сейчас его владелец — третье лицо, дом практически достроен.
Что сейчас?
Покупатели просили ВС принести протест в порядке надзора и вынести новое решение. Всем троим, повторимся, пришел отказ.
Сергею, заплатившему только задаток, организатор аукциона вернул деньги. Игорь и Елена, заплатившие полную стоимость, пока деньги не истребовали.
Игорь с семьей живет в маленькой квартире. Говорит, что не видит выхода из создавшегося тупика. Но будет обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру.
— Решение Верховного суда можно считать, наверное, окончательным, — рассуждает Игорь. — Можно писать на имя председателя ВС, но жалобу, скорее всего, спустят вниз, на зама, который уже нам ответил.
Проблема еще и в том, что добросовестным покупателям не полагается никаких компенсаций потерь. Им должны вернуть ту же сумму, что они отдали два года назад. Без учета инфляции, курсовых потерь, моральных издержек и затрат на суды. Люди теряют большие деньги.
В октябре 2016 года на суде представитель ОАО «Минский Агросервис» говорил, что у предприятия тяжелая финансовая ситуация и возвращать деньги за коттеджи нечем. Теперь — готовы рассчитаться.
— Я с каждым из покупателей беседовал, и каждому еще месяца два назад предложил предоставить реквизиты, чтобы мы могли перечислить им деньги. Но покупатели тогда сказали, что будут обжаловать решения судов. Это их право. Но мы по-прежнему ждем реквизиты, — рассказал директор ОАО «Минский Агросервис» Андрей Люторевич. — Мы готовы вернуть деньги, как только получим согласие покупателей.
Сейчас на балансе «Минского Агросервиса» остались только эти три спорных коттеджа — из десятка выставлявшихся на аукционы. Остальные, по которым не было судов, передали минскому райисполкому. Их, по предварительной информации, планируют обустроить под детские дома семейного типа.
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