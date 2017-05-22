В Могилеве ночью горели три легковушки

23 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве ночью по проспекту Димитрова горели сразу три легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01.05. По прибытии сотрудников МЧС к месту вызова три автомобиля горели открытым пламенем. Их хозяева находились на улице. В результате пожара в автомобиле "БМВ Х5" был поврежден моторный отсек, крылья, капот, салон, в автомобиле "Опель Инсигния" поврежден моторный отсек, крылья автомобиля, капот, в автомобиле "Мерседес В170" поврежден бампер, капот, дверь. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание проводки в автомобиле "БМВ Х5".-0-