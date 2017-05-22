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Участник международной организации наркоторговцев экстрадирован в Беларусь и предстанет перед судом

23.05.2017 09:31 — Разное | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник международной организации наркоторговцев экстрадирован в Беларусь и предстанет перед судом, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Завершено расследование уголовного дела в отношении члена международной преступной организации, участники которой на протяжении нескольких лет занимались контрабандой гашиша. Как сообщалось ранее, преступная организация, состоящая из нескольких объединенных интернациональных организованных групп под руководством 43-летнего белоруса, действовала с 2010 по 2015 год на территории стран Европейского союза, Беларуси, Украины и России. Деятельность тщательно планировалась и конспирировалась. Каждый выполнял отведенные ему задачи и обязанности по транспортировке гашиша с территории ЕС в Беларусь, откуда он для дальнейшего сбыта направлялся в Россию. Крупная партия наркотика была изъята во время расследования. Порядка 300 кг гашиша было обнаружено в профессионально оборудованных тайниках транспортных средств.

Уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых, задержанных в Беларуси, завершено и передано в суд в октябре прошлого года. "В рамках выделенных в отдельное производство уголовных дел в отношении иных членов преступной организации проводились следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. По международным запросам белорусских правоохранительных органов обвиняемые были установлены и задержаны в странах ближнего зарубежья. В феврале текущего года очередной участник преступной деятельности, 44-летний гражданин Литвы, был экстрадирован из России в Беларусь", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следственные и процессуальные действия с участием экстрадированного фигуранта завершены. "Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: участие в преступной организации, незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе преступной организации, контрабанда, покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств в составе преступной организации", - отметила Татьяна Белоног.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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