На Центральной люди вышли защищать деревья: рубят под теплотрассу, чтоб не менять асфальт

Жители домов на улице Центральной в конце прошлой недели были неприятно удивлены: в их дворах началась массовая вырубка деревьев. Оказалось, что убирают деревья, очищая площадку под прокладку теплотрассы. Сегодня люди собрались требовать остановить вырубку.





— Они собираются проводить модернизацию тепломагистрали, которая проходит под дорогой. По проекту дорогу решили не трогать, а проложить новые трубы под зеденой зоной. То есть вырубить 60 лиственных, 43 хвойных, 25 плодовых деревьев плюс кустарники. Взамен хотят высадить где-то 19 хвойных, 4 дубовых, 16 кустарников и 16 можжевельников. У нас тут растут деревья, которые еще родители садили в детстве", — говорит местный житель Александр.





Местные жители возмущены таким желанием сэкономить: вырубить деревья, чтобы потом не перекладывать асфальт.

В Зеленстрое Заводского района объясняли, что деревья пилят именно потому, что теплотрасса проходит под зеленой зоной. И такое решение было принято при разработке проекта модернизации теплотрассы.





— Мы в этой цепочке конечное звено, мы выиграли тендер на работы и теперь их выполняем. Решение о вырубке деревьев под ремонт теплотрассы принимали во время разработки проекта. Мы приняли это уже как данность, — говорят в Зеленстрое Заводского района. — Теплотрасса, согласно таксационном плану, проходит под зеленой зоной и решение о том, чтобы обойти зону должны были принимать проектировщики. Мы лишь выполняем работу.

По плану на улице вырубят 135 деревьев и 358 кустарников. Взамен вырубленных деревьев будут произведены компенсационные посадки: за каждое вырубленное дерево посадят в среднем три новых. Часть растений -150 деревьев — уже высажено, часть посадят осенью. Всего — 298 деревьев и 498 кустарников.



Эти деревья тоже планируют спилить

Но люди говорят: деревьям по 50 лет — очевидно же, что они растут не над старой теплотрассой.

Сегодня с утра собравшимся подтвердили: да, старая теплотрасса — под дорогой. Люди остались дожидаться начальства, которое объяснит, кто решил сэкономить и как с этим бороться.

Пока же подписываются под коллективными обращениями с требованием не ухудшать экологию этого района и пересмотреть проект.











