ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Центральной люди вышли защищать деревья: рубят под теплотрассу, чтоб не менять асфальт

23.05.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители домов на улице Центральной в конце прошлой недели были неприятно удивлены: в их дворах началась массовая вырубка деревьев. Оказалось, что убирают деревья, очищая площадку под прокладку теплотрассы. Сегодня люди собрались требовать остановить вырубку.


— Они собираются проводить модернизацию тепломагистрали, которая проходит под дорогой. По проекту дорогу решили не трогать, а проложить новые трубы под зеденой зоной. То есть вырубить 60 лиственных, 43 хвойных, 25 плодовых деревьев плюс кустарники. Взамен хотят высадить где-то 19 хвойных, 4 дубовых, 16 кустарников и 16 можжевельников. У нас тут растут деревья, которые еще родители садили в детстве", — говорит местный житель Александр.


Местные жители возмущены таким желанием сэкономить: вырубить деревья, чтобы потом не перекладывать асфальт.

В Зеленстрое Заводского района объясняли, что деревья пилят именно потому, что теплотрасса проходит под зеленой зоной. И такое решение было принято при разработке проекта модернизации теплотрассы.


— Мы в этой цепочке конечное звено, мы выиграли тендер на работы и теперь их выполняем. Решение о вырубке деревьев под ремонт теплотрассы принимали во время разработки проекта. Мы приняли это уже как данность, — говорят в Зеленстрое Заводского района. — Теплотрасса, согласно таксационном плану, проходит под зеленой зоной и решение о том, чтобы обойти зону должны были принимать проектировщики. Мы лишь выполняем работу.

По плану на улице вырубят 135 деревьев и 358 кустарников. Взамен вырубленных деревьев будут произведены компенсационные посадки: за каждое вырубленное дерево посадят в среднем три новых. Часть растений -150 деревьев — уже высажено, часть посадят осенью. Всего — 298 деревьев и 498 кустарников.


Эти деревья тоже планируют спилить

Но люди говорят: деревьям по 50 лет — очевидно же, что они растут не над старой теплотрассой.

Сегодня с утра собравшимся подтвердили: да, старая теплотрасса — под дорогой. Люди остались дожидаться начальства, которое объяснит, кто решил сэкономить и как с этим бороться.

Пока же подписываются под коллективными обращениями с требованием не ухудшать экологию этого района и пересмотреть проект.




 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то решил, что не нужно поднимать асфальт, под которым идет старая теплотрасса, а проще срубить больше сотни здоровых деревьев и на их месте закопать трубы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Участник международной организации наркоторговцев экстрадирован в Беларусь и предстанет перед судом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика