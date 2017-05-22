Загадочная звезда Табби снова резко потускнела

Загадочно мерцающая звезда Табби вновь начала тускнеть, привлекая внимание астрономов всего мира. За несколько дней ее яркость необъяснимо упала на 3%. Об этом рассказывает Газета.Ru .



Изображение: Сapnhack.com / Sciencealert.com

Эта звезда находится от нас на расстоянии 1480 световых лет в созвездии Лебедя, она примерно на тысячу градусов горячее Солнца (температура поверхности которого составляет 5778 К) и несколько крупнее его. Это типичная звезда главной последовательности класса F.

Без телескопа ее на небе не разглядишь, у нее 12-я звездная величина. Общепринятого наименования звезды пока нет, но в популярных изданиях ее называют по имени первого автора статьи, опубликованной в сентябре 2015 года, — Табеты Бояджян из Йельского университета.

Результаты исследований изменений светимости звезды Табби (или звезды Бояджян), проводимые космической обсерваторией Kepler в рамках программы поиска экзопланет, оказались в свое время сенсационными.

Светимость на протяжении различных промежутков времени (от 5 до 80 дней) падала до 22%, что невозможно объяснить ни прохождением затеняющей планеты по диску звезды, ни пятнами на поверхности.

Планет подходящего размера просто не бывает, а существование невидимого звездного спутника KIC 8 462 852 не подтверждается другими наблюдениями. На странный характер светимости обратили внимание волонтеры Planet Hunters — краудсорсингового проекта по поиску экзопланет в данных космического телескопа Kepler (представители этого проекта стали соавторами итоговой статьи). Первоначально были подозрения, что аномалии объясняются проблемами с самим телескопом, однако тщательные проверки позволили опровергнуть эту версию.



Изображение: Tabetha Boyajian / Twitter

Астроном Брэдли Шефер изучил также исторические снимки соответствующей области неба, сделанные в обсерватории Гарвардского колледжа в период с 1886 по 1992 год. Выяснилось, что за указанный период светимость звезды также то и дело изменялась. Впрочем, данные, использованные Шефером, были получены с помощью 17 различных телескопов, поэтому пока говорить об их надежности не приходится.

Теории, объясняющие необычное явление, множатся день ото дня.

Это могут быть рои комет на сильно вытянутых орбитах, проходящие перед звездой, останки разрушенной планеты или феномены, связанные непосредственно с самим светилом. Публику будоражит то, что некоторые ученые-энтузиасты приписывают все это деятельности чрезвычайно развитой цивилизации, создающей вокруг своей звезды мегаструктуры наподобие знаменитой сферы Дайсона для наиболее эффективного использования звездной энергии. Безусловно, новые наблюдения способны в буквальном смысле этого слова пролить свет на причины загадочного явления.

Конечно, KIC 8 462 852 не единственная звезда с переменным блеском. Однако все ее ближайшие аналоги , включая EPIC 204 278 916, представляют собой молодые звездные объекты, объяснение затемнений которых не представляет особого труда.

«Инопланетяне, конечно, всегда должны оставаться самой последней гипотезой из тех, что вы привлекаете к объяснениям, — заявил еще в 2015 году в интервью изданию The Atlantic астроном Джейсон Райт из Университета штата Пенсильвания, — однако все это выглядит так, будто мы действительно наблюдаем стройку инопланетной цивилизации».

Теперь, по словам Райта, сообщившего об этой новости в своем твиттере , звезда вновь напомнила о себе и начала тускнеть рано утром в пятницу — ее блеск снизился на 3% всего за несколько дней. «Крестная мать» звезды Табета Бояджян подтвердила эту информацию 20 мая. Об этом говорят данные оптической и инфракрасной спектроскопии и фотометрии роботизированной обсерватории Las Cumbres в Калифорнии и др.

«Звезда Табби меркнет! Наблюдайте!» — написала первооткрывательница в своем твиттере.

«Насколько я могу судить, сейчас каждый телескоп, который может быть направлен на эту звезду, неотрывно следит за ней», — говорит астроном Мэтт Мутерспо из Университета штата Теннесси. К сожалению, ученым изрядно мешает то, что звезда сейчас находится близко к Солнцу, но тем не менее они призывают обратить на нее все возможное внимание всех наблюдателей, обращаясь через прессу и соцсети.