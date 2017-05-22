В этот раз дизайнерам студии довелось поработать с просторной трехкомнатной квартирой в минской новостройке. Интерьер создавался для семьи с двумя мальчиками 12 и 3 лет в стиле «современная классика».



— Поскольку планировка квартиры полностью устраивала владельцев, кардинальных изменений не вносилось, — рассказывает ведущий художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Оксана Масленникова. - Были только перенесены дверные проемы и перегородка между спальней и гостиной. За счет этого мы выиграли немного места для комода и туалетного столика. По функциональному назначению комнаты так же не менялись, только большой балкон было решено сделать кабинетом.





Большим плюсом этой большой квартиры является его грамотная и удобная планировка. Спальня родителей и детская расположены в дальней части квартиры, что избавит от шума на лестничной площадке. Между этими комнатами расположена хозяйская ванная комната. При входе квартиры спроектирован гостевой санузел. Кухонная и столовая зоны отделены от зоны гостиной стеклянной раздвижной перегородкой.





Стилевое решение гостиной комнаты является продолжением кухни. В этих помещениях использовались одинаковые обои с ненавязчивым геометрическим рисунком, классическая мебель из массива удачно сочетается с современными элементами.









Спокойная цветовая гамма разбавлена лишь благородным оттенком синего. Белоснежные карнизы и молдинги использованы в умеренном количестве, что подчеркивает элегантный стиль помещений и не создает впечатление перегруженности деталями.

























В прихожей разместился большой шкаф для одежды, обуви и бытовых предметов. Цветовое решение очень схоже с кухней и гостиной, так как эти зоны плавно перетекают друг в друга.









Родительская комната стилистически схожа с остальными помещениями, но выполнена в более теплых тонах. Однотонные выбеленно-персиковые обои являются отличным фоном для синих акцентов в текстиле и обивке мебели.

















Детская комната не выбивается из общего стиля квартиры, а, наоборот, поддерживает её. Сине-голубые оттенки текстиля и карнизов хорошо сочетаются со светлыми обоями и белой мебелью. Поскольку разница в возрасте у мальчиков очень большая, комната разделена на функциональные зоны. Для старшего предусмотрено большое рабочее место, которое отделяется от игровой зоны младшего стеллажом. Кровати детей размещены максимально далеко друг от друга и отделены шкафом. Такая расстановка не будет мешать мальчикам, если они будут ложиться спать в разное время.

























Детская комната граничит с небольшим балконом. В нем предусмотрена зона отдыха и хозяйственный шкаф. Стены балкона отделаны выбеленной вагонкой, а синие бескаркасные кресла повторяют оттенок текстиля в комнате.









Второй балкон проектировался как кабинет для главы семьи. Вся мебель выполнена из массива. Кроме рабочей зоны в кабинете есть небольшой диван для отдыха.













В большом санузле есть все необходимое для комфорта владельцев: ванна, умывальник и унитаз с гигиеническим душем. Помимо сантехнической посуды и мест хранения, есть стиральная и сушильная машины, встроенные под столешницу.













В маленьком гостевом санузле удалось разместить небольшую душевую, умывальник и унитаз. В навесном шкафчике расположился бойлер.













В этом проекте нам удалось совместить функциональность каждого помещения, уютную атмосферу и элегантный интерьер.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта: Студия дизайна интерьера « ДиКинг ». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.