Определился первый финалист Кубка Стэнли

«Нэшвилл» впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли. В ночь на 23 мая в шестом матчей финальной серии Западной конференции «хищники» взяли верх над «Анахаймом» и оформили пропуск в решающий раунд.



Фото: nhl.com

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 0:1, 4:2)

Шайбы: 1:0 — Уотсон (Вебер, Ирвин, 1.21), 2:0 — Сиссонс (Оберг, 8.47), 2:1 — Каше (Гетцлаф, Ватанен, 24.45), 3:1 — Сиссонс (Оберг, Форсберг, 43.00), 3:2 — Вагнер (Кердайлс, Верметт, 45.00), 3:3 — Фаулер (Ватанен, 48.52), 4:3 — Сиссонс (Ярнкрок, 54.00), 5:3 — Форсберг (Фиддлер, 57.38, в пустые ворота), 6:3 — Уотсон (Эллис, 58.26, в пустые ворота).

Броски: 18−41 (4−12, 4−13, 10−16).

Силовые приемы: 17−21.

Штраф: 8−29.

Вратари: Ринне (92,7% отраженных бросков) — Бернье (75% отраженных бросков).

Три звезды: Сиссонс, Уотсон, Оберг.

Видео: SPORTSNET

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По итогам двух периодов преимущество «Анахайма» по числу бросков в створ ворот было подавляющим (25−8), однако счет был 2:1 в пользу «Нэшвилла». Вомногом это заслуга голикипера «хищников» Пекки Ринне.

А вот у «Анахайма» на последнем рубеже были проблемы. Вместо травмированного Джона Гибсона место в воротах занял Джонатан Бернье, впервые в карьере вышедший в матче Кубка Стэнли с самого начала встречи.

Впрочем, в третьем периоде давление «Анахайма» принесло-таки плоды — гости сравняли счет — 3:3.

Но это был день Колтона Сиссонса. 23-летний форвард «Нэшвилла» забросил свою третью шайбу в матче, которая, как оказалось позже, стала победной. В концовке «Анахайм» ринулся спасать игру, дважды менял голкипера шестым полевым игроком и дважды получал голы в пустые ворота.

А Колтон Сиссонс завершил матч с 3 заброшенными шайбами и показателем полезнсти «+5»! Всего на его счету в плей-офф 10 (5+5) очков в 16 играх. Он уже набрал в Кубке Стэнли столько же баллов, сколько в 58 поединках регулярного сезона.

Таким образом, «Нэшвилл», занявший только 8-е место в Западной конференции в «регулярке», сокрушил в плей-офф трех фаворитов — «Чикаго» (итог серии — 4:0), «Сент-Луис» (4:2) и теперь вот «Анахайм» (4:2).

Прежде для «Нэшвилла», выступающего в НХЛ с сезона 1998/99, лучшими достижениями в Кубке Стэнли были выходы во 2-й раунд плей-офф (2011, 2012, 2016).

Соперником «Нэшвилла» в финале Кубка Стэнли будет победитель серии «Питтсбург» — «Оттава», где после 5 матчей лидируют «пигвины», которые были победителями плей-офф в прошлом году.

Итог серии 3-го раунда Кубка Стэнли

«Запад»

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ, 1:3, 3:6).

Ход серии 3-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава» — 3:2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0).

Следующие поединки запланированы на 24 мая (в Оттаве) и, если потребуется, на 26 мая (в Питтсбурге).