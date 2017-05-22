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В Гродно объявили карантин из-за бешеной лисы

23.05.2017 09:45 — Разное | БелТА  
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23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно объявили карантин из-за бешеной лисы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской городской ветеринарной станции.

Животное обнаружили в микрорайоне Девятовка. Лиса зашла на территорию земельного участка в частном секторе на ул. Кульбакской. Лабораторные исследования подтвердили, что она больна бешенством. Поэтому решением горисполкома здесь установлен карантин - впервые за четыре года.

"Сейчас в очаге бешенства и на прилегающих территориях проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, специалисты обходят домовладения, чтобы выяснить, нет ли признаков бешенства у других животных, проведена ли их вакцинация. Также работники коммунального хозяйства проводят отлов безнадзорных животных. Организовано информирование местных жителей", - отметили в ветстанции.

В текущем году на карантин из-за бешеных лис в ближайшей к областному центру зоне закрывали деревню Глиняны и город Скидель.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Животное обнаружили в микрорайоне Девятовка. Лиса зашла на территорию земельного участка в частном секторе на ул. Кульбакской. Лабораторные исследования...

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