Ночью в Могилеве горел BMW X5. Огонь повредил припаркованные рядом машины

Загорание началось в автомобиле BMW X5 2001 года выпуска, припаркованного на проспекте Дмитриева в Могилеве. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.





Как сообщили в МЧС , сообщение о пожаре поступило 23 мая, в 01.05. Когда спасатели прибыли на место вызова, автомобили горели открытым пламенем. Пожар оперативно ликвидировали.





В результате возгорания серьезные повреждения получили BMW и Opel Insignia 2009 года выпуска. Также огонь повредил Mercedes В170 2005 года выпуска. Пострадавших нет.





Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание проводки в BMW.