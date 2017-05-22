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Ночью в Могилеве горел BMW X5. Огонь повредил припаркованные рядом машины
Загорание началось в автомобиле BMW X5 2001 года выпуска, припаркованного на проспекте Дмитриева в Могилеве. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.
Как сообщили в
В результате возгорания серьезные повреждения получили BMW и Opel Insignia 2009 года выпуска. Также огонь повредил Mercedes В170 2005 года выпуска. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание проводки в BMW.
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Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание проводки в BMW.
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