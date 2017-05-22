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Видеомост Минск-Астана-Баку-Бишкек, посвященный началу месяца Рамадан
23.05.2017 10:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Начало священного месяца Рамадан в 2017 году приходится на 27 мая, а 26 июня начинается праздник Ураза-байрам. Ночь могущества и предопределения аль-Кадр приходится на ночь с 21 на 22 июня.
В Минске мусульмане впервые в месяц Рамадан будут молиться в новой мечети, в открытии которой принимали участие президенты Беларуси и Турции Лукашенко и Эрдоган.
О том, как пройдет мусульманский пост в мечетях, кто освобождается от поста, о размере обязательного пожертвования фитр-садака, а также о благотворительных мероприятиях, проводимых в Священном месяце, расскажут религиозные деятели в ходе видеомоста.
В Минске:
В Астане:
В Баку:
В Бишкеке:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 24 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 24 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Астана - Баку - Бишкек, посвященный началу священного для мусульман месяца...
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