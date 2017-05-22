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Видеомост Минск-Астана-Баку-Бишкек, посвященный началу месяца Рамадан

23.05.2017 10:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Начало священного месяца Рамадан в 2017 году приходится на 27 мая, а 26 июня начинается праздник Ураза-байрам. Ночь могущества и предопределения аль-Кадр приходится на ночь с 21 на 22 июня.

В Минске мусульмане впервые в месяц Рамадан будут молиться в новой мечети, в открытии которой принимали участие президенты Беларуси и Турции Лукашенко и Эрдоган.

О том, как пройдет мусульманский пост в мечетях, кто освобождается от поста, о размере обязательного пожертвования фитр-садака, а также о благотворительных мероприятиях, проводимых в Священном месяце, расскажут религиозные деятели в ходе видеомоста.

В Минске:

  • имам-хатыб соборной мечети г. Минска, имам Зариф ЗУДИН.

В Астане:

  • заместитель Верховного муфтия Казахстана,  главный имам мечети "Нұр Астана" Наурызбай кажы ОТПЕНОВ.

В Баку:

  • ведущий сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Ирина КУНИНА.

В Бишкеке:

  • директор независимого аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр МАЛИКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 24 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 24 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Астана - Баку - Бишкек, посвященный началу священного для мусульман месяца...

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