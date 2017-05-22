Нацбанк: позитивная динамика на товарных и валютных рынках носит неустойчивый характер





Несмотря на то, что в первом квартале 2017 года наметилась позитивная динамика на товарном и валютном рынках наметилась стран-партнеров Беларуси, она все же носит неустойчивый характер, отмечается в аналитическом отчете Нацбанка.

Так, согласно отчету Нацбанка, экономическая активность в России в первом квартале 2017 года продемонстрировала позитивную динамику. Согласно предварительной оценке Росстата, в первом квартале 2017 года прирост ВВП к соответствующему кварталу предыдущего года составил 0,5%.

Динамика сводного индекса деловой активности (сводный индекс PMI) свидетельствует о продолжении постепенного восстановления деловой активности. Увеличение заказов в обрабатывающем секторе и сфере услуг на фоне снижения индекса экспортных заказов указывает на то, что главным фактором экономического роста выступает внутренний спрос. Кредитная активность остается низкой, сдерживаемая сохраняющимися умеренно жесткими неценовыми условиями кредитования.

Экономика Еврозоны в первом квартале 2017 года продолжила расти сопоставимыми темпами с предыдущим кварталом.

Прирост ВВП в отчетном периоде к соответствующему кварталу предыдущего года, по предварительной оценке, составил 1,7%.

Повышение потребительской уверенности, рост розничного товарооборота (в январе-феврале 2017 года) и количества регистраций новых легковых автомобилей свидетельствуют о сохранении устойчивых темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств. В отчетном квартале отмечается рост строительных работ и промышленного производства капитальных товаров (по данным за январь-февраль), что указывает на продолжение позитивной динамики инвестиций в основ

ной капитал.

Повышение внешнего спроса и ослабление реального эффективного курса евро создают предпосылки для роста экспорта товаров и услуг.

На валютном рынке продолжилось укрепление российского рубля.

Средний номинальный курс российского рубля к доллару США в первом квартале 2017 года увеличился относительно предыдущего квартала на 6,9% и составил 58,7 рубля за 1 доллар. Укрепление российского рубля в январе-марте 2017 года в основном обусловлено существенным повышением объемов продажи экспортной валютной выручки на фоне увеличения притока валюты в Россию по счету текущих операций из-за повышения цен на нефть, а также значительным притоком средств иностранных инвесторов в российские государственные облигации.

На валютном рынке продолжилось укрепление российского рубля. Средний номинальный курс российского рубля к доллару в первом квартале 2017 года увеличился относительно предыдущего квартала на 6,9% и составил 58,7 рубля за 1 доллар. Укрепление российского рубля в январе-марте 2017 года в основном обусловлено существенным повышением объемов продажи экспортной валютной выручки на фоне увеличения притока валюты в Россию по счету текущих операций из-за повышения цен на нефть, а также значительным притоком средств иностранных инвесторов в российские государственные облигации.

Средний курс доллара к евро в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2%

по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,07 доллара за евро (кварталом ранее - 1,08 доллара за евро). Укрепление доллара, вероятно, связано с повышениями процентной ставки ФРС в декабре 2016 года и марте 2017 года при неизменном курсе монетарной политики в Еврозоне.

Инфляция в Российской Федерации продолжила замедляться и приблизилась к целевому ориентиру в 4%. Прирост потребительских цен в России в первом квартале 2017 года составил 4,6% по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года, что на 1,2% ниже значения кварталом ранее.

Снижению инфляции способствовало укрепление российского рубля, а также низкий темп роста цен на продовольственные товары, связанный с большим объемом предложения в результате хороших урожаев 2015-2016 годах. По оценкам банка России дезинфляционный эффект временных факторов будет исчерпан во втором квартале 2017 года. По данным опроса ООО "инФОМ" инфляционные ожидания населения в первом квартале 2017 года продолжили снижаться. Тем не менее, они остаются на высоком уровне и подвержены резким колебаниям в ответ на изменения курса российского рубля и цен на продовольственные товары.