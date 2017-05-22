Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей

Международный коллектив антропологов пересмотрел сроки и место появления первых представителей Homo (люди). Два соответствующих исследования опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Lenta.ru .



Представители вида Graecopithecus freybergi в представлении художника. Изображение: Velizar Simeonovsky

Фрагменты останков двух представителей вида Graecopithecus freybergi, найденные на Балканском полуострове, позволили заключить, что выделение Homo в самостоятельный род внутри подсемейства Homininae (гоминины) произошло примерно 7,2 миллиона лет назад в Восточном Средиземноморье.

Вид Graecopithecus freybergi, по мнению специалистов, — один из первых представителей рода людей (или ему предшествовал). Ученые полагают, что формированию Homo способствовала миграция древних приматов из Северной Африки, происходившая из-за засухи.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав антропологические особенности сохранившихся фрагментов древних людей (нижнюю челюсть и премоляр верхней челюсти), а также проведя радиозотопный анализ сопутствующих геологических отложений (пыли и солей).



Фото: Wolfgang Gerber, University of Tübingen / phys.org



Фото: Wolfgang Gerber, University of Tübingen / phys.org



Фото: Ulf Linnemann, Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment, University of Tübingen / phys.org

Ранее ученые полагали, что первые люди возникли шесть-семь миллионов лет назад в Африке, где был обнаружен представитель рода Sahelanthropus — другого предшественника первых Homo.

Согласно принятой в настоящее время систематике Homo, куда входит вид Homo sapiens, вместе с родами Pan (шимпанзе) и Gorilla (гориллы) образуют подсемейство Homininae, которое вместе с Ponginae (понгины) составляет семейство Hominidae (гоминиды). В настоящее время в него входят семь сохранившихся видов животных, самым близким к Homo sapiens (человеку разумному) считается Pan paniscus (бонобо).