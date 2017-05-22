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Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей
Международный коллектив антропологов пересмотрел сроки и место появления первых представителей Homo (люди). Два соответствующих исследования
Фрагменты останков двух представителей вида Graecopithecus freybergi, найденные на Балканском полуострове, позволили заключить, что выделение Homo в самостоятельный род внутри подсемейства Homininae (гоминины) произошло примерно 7,2 миллиона лет назад в Восточном Средиземноморье.
Вид Graecopithecus freybergi, по мнению специалистов, — один из первых представителей рода людей (или ему предшествовал). Ученые полагают, что формированию Homo способствовала миграция древних приматов из Северной Африки, происходившая из-за засухи.
К подобным выводам ученые пришли, проанализировав антропологические особенности сохранившихся фрагментов древних людей (нижнюю челюсть и
Ранее ученые полагали, что первые люди возникли шесть-семь миллионов лет назад в Африке, где был обнаружен представитель рода Sahelanthropus — другого предшественника первых Homo.
Согласно принятой в настоящее время систематике Homo, куда входит вид Homo sapiens, вместе с родами Pan (шимпанзе) и Gorilla (гориллы) образуют подсемейство Homininae, которое вместе с Ponginae (понгины) составляет семейство
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Выделение Homo в самостоятельный род внутри подсемейства Homininae произошло примерно 7,2 миллиона лет назад в Восточном Средиземноморье.
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