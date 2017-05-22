В Англии сгорело тюнинг-ателье с несколькими Nissan Skyline GT-R

Инцидент произошел в минувшие выходные в автомастерской RB Motorsport в Великобритании.





По информации местных СМИ, огонь уничтожил по меньшей мере 7 автомобилей: шесть Nissan из линейки GT-R и один классический Ford Escort Cosworth. Также в результате пожара сгорело практически все оборудование мастерской.

На странице ателье в Facebook сообщили , что все поврежденные автомобили принадлежали клиентам.







