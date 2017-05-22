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В Англии сгорело тюнинг-ателье с несколькими Nissan Skyline GT-R

23.05.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел в минувшие выходные в автомастерской RB Motorsport в Великобритании.


По информации местных СМИ, огонь уничтожил по меньшей мере 7 автомобилей: шесть Nissan из линейки GT-R и один классический Ford Escort Cosworth. Также в результате пожара сгорело практически все оборудование мастерской.

На странице ателье в Facebook сообщили, что все поврежденные автомобили принадлежали клиентам.



 
 
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Инцидент произошел в минувшие выходные в автомастерской RB Motorsport в Великобритании.

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