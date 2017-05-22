Медсестры, каменщики и повара. На каких специалистов в Минске самый большой спрос

На начало мая в минских центрах занятости значилось 10 539 вакансий. Предложений от нанимателей для рабочих и специалистов было приблизительно поровну. Об этом сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самый большой спрос в Минске — на медсестер: в базе данных числится 925 вакансии. Следом идут инженеры (369), специалисты различной квалификации (336), продавцы (281), каменщики (176), уборщики помещений (175), монтажник строительных конструкций (172), штукатуры (169), повара (161), фельдшеры-лаборанты (136) и директора (142).

Меньше всего востребованы, судя по официальным данным, в столице следующие специалисты: укладчик напольных покрытий (30 вакансий), мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ (31), инструктор ЛФК (32), мастер участка (34), электромонтажник по кабельным сетям (35), официанты (35) и контролеры пассажирского транспорта (39).

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на начало мая составил 0,5% от экономически активного населения. В целом по республике этот показатель составляет 0,9%, или 39,8 тысяч человек.