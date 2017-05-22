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В Крыму замечены редкие броневики ФСБ
Сразу пять спецавтомобилей «Фалькатус», принадлежащих Центру специального назначения (ЦСН) ФСБ России, попали на кадры автомобильного регистратора в Севастополе.
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Военный блог Центра анализа и стратегий
«Фалькатус», созданный по теме «Каратель», построен на спортивном шасси КамАЗ-4911. Весит боевая машина порядка 12 тонн и способна развивать скорость 150 км/ч. Расход топлива на такой скорости довольно большой: 100 литров на 100 километров.
«Фалькатус» бронирован по шестому классу защиты. Это значит, что машина способна выдержать круговой обстрел из 7,62-мм снайперской винтовки СВД пулями со стальным термоупрочненным сердечником.
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Броневик создан по теме "Каратель".
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