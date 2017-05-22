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Минский мошенник выманил у знакомых более $1 млн

23.05.2017 10:54 — Разное | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный мошенник выманил у знакомых более $1 млн. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска за совершение мошеннических действий задержали ранее не судимого 31-летнего минчанина. "Проработав менеджером в одной из столичных фирм, специализирующейся на продаже автозапчастей и моторных масел, мужчина решил открыть собственный бизнес. Для того, чтобы он сразу начал приносить прибыль, новоиспеченный бизнесмен активно взялся за поиски инвесторов - предлагал знакомым и друзьям вкладывать деньги в развитие предприятия и получать соответствующие дивиденды. Мошенник с энтузиазмом принимал денежные средства, однако возвращать их, а тем более приумножать, вовсе не собирался", - отметили в ГУВД.

Полученные "в долг" суммы варьировались от $3 тыс. до $600 тыс. Обманутые граждане первоначально верили, что задержки с возвратом денег связаны с трудностями, которые возникали при урегулировании различных вопросов с партнерами или были связаны с задержкой груза на таможне. Однако через некоторое время, когда подобные отговорки прекратили действовать, а злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки и приостановил работу в своем офисе, в милицию начали поступать заявления с требованием вернуть деньги.

Оперативники установили, что за 2 года мужчина мошенническим путем завладел суммой более $1 млн. Cейчас в отношении него возбуждено 15 уголовных дел по ст.209 (мошенничество) УК Беларуси.

Столичными правоохранителями установлен не весь круг потерпевших лиц. Сотрудники милиции просят потерпевших обращаться в Советское РУВД Минска лично (пер.Я. Коласа, 3) либо по телефонам 8 (017) 239-67-89, 8 (017) 292-02-02 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска за совершение мошеннических действий задержали ранее не судимого 31-летнего минчанина.

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