ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 23% предприятий Минска - убыточны

23.05.2017 10:54 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Число убыточных организаций Минска в январе-марте 2017 года составило 23% от их общего числа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число убыточных организаций снизилось с 380 до 348, или на 8,4%. Их удельный вес - с 24,9 до 22,8%.

Как сообщает главное статистическое управление Минска, чистая прибыль организаций составила 1 млрд 607,4 млн рублей, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Прибыль до налогообложения составила 1 млрд 860,7 млн (в 4,7 раза больше января-марта 2016 года). Прибыль от реализации выросла на 9,3% до 1 млрд 241,4 млн рублей.

Рентабельность продаж за первый квартал текущего года составила 8,6% против 8,3% в январе-марте 2016 года, рентабельность реализованной продукции — 11% против 10,6%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 14 млрд 430,6 млн рублей, или на 5,2% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за первый квартал 2017 года увеличилась на 5,8% до 11 млрд 287,2 млн рублей.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число убыточных организаций Минска в январе-марте 2017 года составило 23% от их общего числа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Медсестры, каменщики и повара. На каких специалистов в Минске самый большой спрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика